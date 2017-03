Ihr Blick geht in die Zukunft

Es war wichtig, es öffentlich zu machen“, sagte Schauspielerin Radost Bokel (41) gestern bei einem Besuch des neuen Restaurants „The Legacy“ am Wiesenhüttenplatz über die fremdenfeindlichen Angriffe auf ihre Person. Kürzlich wurde sie von einer älteren Frau in einem Rodgauer Supermarkt als „Kanakenschlampe“ beschimpft, als ihr Sohn Tyler (7) in noch nicht bezahltes Gebäck biss. „Daraufhin meinte diese Frau: ,Das muss bezahlt werden’ und ,Es ist nicht alles umsonst in Deutschland’, gefolgt von einem Hitlergruß“, schilderte die Künstlerin vor Tagen auf Facebook ihre schockierende Begegnung an der Selbstbedienungstheke. Kaum hatte sie den Vorfall öffentlich gemacht, legte ein Fake-Profil auf Facebook mit extremen rassistischen Beschimpfungen nach. „Natürlich ist man erschrocken, wenn man so angefeindet wird. Andererseits erhielt ich nach der Veröffentlichung so viel positives Feedback und Zuspruch, was mich sehr freut“, resümiert sie. „Ich hatte bei beiden Anfeindungen keine Angst. Ich bin in Frankfurt großgeworden, bin recht tough“, sagte die Alleinerziehende resolut. Lieber ist ihr, nach vorne zu schauen, seit einigen Wochen arbeitet sie für eine PR-Agentur in Heusenstamm, wo sie auch lebt. Und in so einem Job geht es schließlich darum, auch bei Krisen kommunikativ gewappnet zu sein und gezielt zu handeln. Doch selbst wenn sie sich stark gibt, lacht und sich im eleganten Büro-Schwarz bewegt, nagt doch noch ein Moment besonders an ihr: „Dass mich diese Frau beim Einkaufen derart angriff, ohne sich dafür zu schämen, ist eigentlich unfassbar.“ Viel Zeit zum Grübeln bleibt ihr zwischen Büro, Kind und schauspielerischen Ambitionen nicht: „Ich muss meinen Sohn abholen “, verabschiedete sie sich. fai/kam

