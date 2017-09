Ihre Strümpfe halten viel aus

Es gibt wenig Ärgerlicheres für die Frau von Welt als eine Laufmasche. Die nämlich taucht immer dann auf, wenn man sie am wenigsten gebrauchen kann und ruiniert jedes Outfit. Mal ganz abgesehen davon, dass es ordentlich ins Geld geht, wenn Frau sich alle Nase lang mit einer neuen Kollektion von Nylonstrümpfen eindecken muss. Daniel Moser und Pia Buck haben – so sagen sie – die Lösung: die unkaputtbare Strumpfhose. Unternehmer Ralf Dümmel jedenfalls konnten die beiden in der Fernsehshow „Die Höhle der Löwen“ schnell von ihrem Produkt überzeugen. Der Manager sicherte sich für 60 000 Euro 30 Prozent an Mosers Firma „Bataillon Belette“. Nun präsentierten die Jungunternehmer Moser und Buck ihre Kreation in der Frankfurter Karstadt-Filiale. Gerüchten, die Strumpfhose sei zwar nicht kaputt zu kriegen, rutsche jedoch, widersprach Moser: „Sie müssen nur die richtige Größe bestellen“, betonte er. Und bei „Bataillon Belette“ sei drin, was drauf stehe: Also bitte nicht eine Nummer größer bestellen, wie viele Frauen das bei Strumpfhosen machten.

(stef )