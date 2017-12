Im Konzert mit der Königin von Spanien

Hoher Besuch in der Alten Oper: Gestern schaute Königin Sophia von Spanien vorbei. Dort spielte zum Abschluss der Europa-Kulturtage der Europäischen Zentralbank (EZB) neben dem Banco de España Arriaga Ensemble auch die Escuela Superior de Música Reina Sofía. „Königin Sophia ist in Frankfurt, um die jungen Künstler zu unterstützen“, sagte EZB-Chef Mario Draghi . Die Königin war auch schon nachmittags in Frankfurt unterwegs. „Sie sagte, sie habe den Weihnachtsmarkt besucht und es habe ihr sehr gefallen“, erzählte Bürgermeister Uwe Becker , der sich kurz mit ihr unterhalten hatte.

(es)