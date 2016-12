Michelin-Auszeichnung: Im „Atelier Wilma“ strahlt ein Stern

Heute Abend köpfen wir erst einmal eine Flasche“, sagt Koch Michael Riemenschneider . Der Mittdreißiger ist auf dem Weg zurück von Berlin und hat allen Grund zur Freude. Der Restaurantführer Michelin vergab jüngst drei seiner begehrten Sterne nach Hessen. Und einen davon erhielt Riemenschneiders „Atelier Wilma“ an der Schneckenhofstraße in Sachsenhausen, das er gerade erst in diesem Frühjahr eröffnet hat.

Die weiteren hessischen Sterne gingen an das „360 Grad“ in Limburg an der Lahn und an das „Schwarzberg – Lammershof by Schwarz“ in Birkenau.

Er ist stolz: „Wilma"-Chef Michael Riemenschneider.

„Wir freuen uns natürlich sehr“, sagt Riemenschneider, der eine Leidenschaft für schnelle, teure Autos hat, der aber auch klarstellt: „Ob wir einen Stern bekommen oder nicht, war uns prinzipiell egal.“ Wichtig sei, dass die Gäste zufrieden sind und „dass sie auf die Repeat-Taste drücken, sprich: immer wieder zu uns kommen“.

Ändern möchte Riemenschneider auch nach dem Erhalt dieser Auszeichnung, die seit 1966 von dem aus Frankreich stammenden Hotel- und Restaurantführer „Michelin“ auch in Deutschland verliehen wird, nichts. „Ich bleibe bei meinem Konzept, das läuft gut. Und auch die Preise bleiben gleich“, kündigt Riemenschneider an, der vor kurzem in die Schlagzeilen geriet, weil er großen Stress mit einer ehemaligen Geschäftspartnerin in England haben soll. Und noch eins, so sagt der Gastronom, bleibe unverändert: „Einerlei ob der Papst oder die Spülerin mit ihren Freundinnen zu uns zum Essen kommt – wir behandeln alle gleich.“

