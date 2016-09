Varieté Da Capo: Jeden Tag bei der Dinnershow

Es war Liebe auf den ersten Bissen zwischen Sternekoch André Großfeld und James Jungeli , Impresario und Produzent des Varieté „Da Capo“. Seit drei Jahren sorgt Großfeld, der in der Villa Merton arbeitet, bei „Da Capo“ für die kulinarischen Highlights. Die Show feiert nun ihr 25-jähriges Bestehen, steht unter dem Motto „schräg – schrill – lustig“ und Großfeld präsentierte gestern Teile des Drei-Gänge-Menüs, das er im Februar bereits konzipierte. 42 Vorstellungen gehen vom 30. November bis 31. Dezember über die Bühne. „Ich bin jeden Tag in Darmstadt, schaue nach dem Personal, kümmere mich um die Gäste, packe mit an“, so Großfeld. Das ist anders als bei anderen Dinnershows, bei denen der Starkoch nur selten dabei ist. Zur Unterstützung hat Großfeld zwei Küchenchefs: Daniel Schmidt in der Villa und Chris Draisbach bei „Da Capo“.

(es)