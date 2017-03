Jetzt singt sie auch noch

Luxusmama, schöne Hülle, Tussi – die Frankfurterin Diana Buergin (35) kann mit allen Titeln jonglieren. „Was andere über mich denken, ist mir egal“, sagt die Zweifachmutter und Gattin von Gastronom und Unternehmer Tim Buergin. Sie ist hart im Nehmen, das müssen selbst Kritiker von zur Schau gestelltem Reichtum zugeben.

Gedrillt von der Mutter zum Kinderstar in der Ukraine, ihr letzter Fernsehauftritt, die RTL-II-Doku-Soap „Reich und sexy“ floppte nach nur zwei Folgen, dann wird sie ernsthaft krank. „Ich hatte eine Rippenfellentzündung und war drei Monate außer Gefecht. Erst seit kurzem mache ich wieder meine gewohnten zehn Stunden Sport in der Woche, nur mit dem Rauchen habe ich aufgehört.“ Wie ihr diese Nackenschläge noch in den Knochen stecken, merkte sie jetzt bei einer Hypnose von Mental-Coach Jane Uhlig in der Goethe-Suite des Frankfurter Hofs. Tränen flossen, Verdrängtes tauchte auf: „Ich würde gern wieder mehr tanzen, beim Format ’Let’s Dance’ dabei zu sein, wäre mein Traum.“ Sie nimmt Gesangstunden, so dass wohl ein Pop-Lied nicht mehr lange auf sich warten lässt. „Wenn ich gut genug bin, wird daraus etwas entstehen“, macht sich ihr Leistungsgedanke bemerkbar. Irgendwann ins „Dschungelcamp“? „Ich habe Angst vor Spinnen, müsste mich also vorher hypnotisieren lassen. Kakerlaken essen geht dagegen schon, so verliert man wenigstens Pfunde.“ Mal mit Chips die Füße hochlegen, undenkbar für sie. Auch im Thailand-Urlaub soll es sportlich werden. „Unsere Nanny haben wir auf einen billigeren Platz im Flieger gebucht“, erzählt sie. Von den Reichen kann man das Sparen lernen.

(fai)