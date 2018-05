US-Schauspieler: John Tufts unsichtbare Hand

Frankfurter Banker tragen Maßanzug, eine riesige 5000-Dollar-Uhr und oft einen Ring am kleinen Finger“, schildert US-Schauspieler John Tufts seine Beobachtungen im Bankenviertel. Noch bis zum 6. Juni verkörpert er im English Theatre im Thriller „The Invisible Hand“ einen Banker, der mit allen Wassern des Kapitalismus gewaschen ist.

Das Stück des Pulitzer-Preisträgers Ayad Akhtar soll provozieren: Ein Hedgefonds-Manager wird von einer militanten islamistischen Gruppe entführt. Auf sich allein gestellt und um sein Leben zu retten, bietet er den Terroristen an, die 10 Millionen Dollar Lösegeld an der Börse selbst zu erwirtschaften. „Im Zentrum steht die Macht des Geldes als neue Religion und der Zusammenhang von internationalem Terrorismus und ,big bucks‘, also dem großen Geld“, erzählt der Schauspieler. In der Geiselhaft wird der Aufpasser zum verlängerten Arm des Bankers, agiert für ihn an den Börsen, und schon bald erweist sich der Terrorist als fähiger Schüler des Kapitalismus.

Die Premiere wurde frenetisch gefeiert, selbst echte Banker klopften dem Schauspieler anschließend auf die Schulter. „Sie fanden vieles sehr realistisch dargestellt“, freut sich John Tufts, der das hochpolitische Drama bereits in Santa Barbara gespielt hat. Mit Machtgier und monetärem Ehrgeiz hat er auch sonst oft darstellerisch zu tun, denn in den USA steht er vor allem in Shakespeare-Stücken auf der Bühne: „In 23 seiner insgesamt 37 Werke trat ich schon auf, von Romeo bis Hamlet. Meine Frau und ich sagen im Scherz, Shakespeare hat uns schon ein Haus finanziert, und er wird unserem fünfjährigen Sohn die Uni ermöglichen.“ Henry heißt sein süßer Spross, benannt nach Shakespeares Heinrich V., den John Tufts kurz vor der Geburt seines Sohnes in Chicago verkörperte.

Die kleine Familie ist mit nach Frankfurt gereist, gemeinsam erkundet man die Sehenswürdigkeiten. In die neue Altstadt geriet man dabei nur zufällig, so Tufts: „Wir hatten uns verlaufen, fanden uns plötzlich zwischen den rekonstruierten Häusern und vielen Touristen wieder. Da ich in meiner Freizeit gern Holzarbeiten mache, auch Möbel schreinere, faszinieren mich besonders die Balken dieser Altstadthäuser.“

Auch Heidelberg hat sich die Familie angesehen und war begeistert von malerischen Ruinen, die es so in Amerika nicht gibt. Banker zu werden war für den gebürtigen Texaner nie eine Option, auch sei er keiner, der risikoreich mit Geld umgehe. „Meine Frau und ich haushalten konservativ, haben ein festes Budget und sparen.“

Was aber der Job in einer international agierenden Bank auslösen kann, erlebte er bei seinem Stiefvater. „Er arbeitete 40 Jahre für J. P. Morgan. Erst nach seiner Verrentung wurde er richtig entspannt. Früher schmiss er auch mal das Telefon durchs Zimmer, das war der große Stress. In so einem Job geht es immer um Wachstum, nie ist etwas genug – und daher ist man auch nie zufrieden.“

Für seine aktuelle Rolle trägt der 37-Jährige John Tufts einen Vollbart, was seinen Sohn zunächst irritierte. „Henry sagte, ich sehe damit älter aus als sein Großvater. Ich nahm es sportlich.“ Shakespeare hätte den Kindermund entsprechend pariert: „Ein Mann von guter Physiognomik zu sein ist ein Geschenk des Glücks.“

(fai)