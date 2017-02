„Mein Lokal, Dein Lokal“ wird derzeit in Frankfurt gedreht: Julian stellt sich der Konkurrenz

Nicht nur bei Muttern schmeckt’s am besten. Geht es nach der Doku-Soap „Mein Lokal, Dein Lokal“ von Kabel Eins gibt es in jeder Stadt mindestens ein Lokal, auf das dieses Prädikat zutrifft. Wo man in Frankfurt gut und gerne isst, steht diese Woche im Mittelpunkt der Dreharbeiten für eine neue Ministaffel, bei der fünf Gastronomen gegeneinander antreten. Jeden Tag darf sich ein anderer bei laufendem Betrieb und Bestellungen à la carte beweisen. Die Rivalen teilen Lob und Tadel jeweils geheim mit einer Punktzahl mit, der Punktbeste erhält eine Trophäe und das Preisgeld.

Gestern schaute das Kamerateam in einem Sachsenhäuser Steakhaus vorbei, davor war das „Schmitz“ von DJ und Szenegröße Julian Smith an der Reihe. „Von morgens an bis tief in die Nacht dauerte der Dreh in meinem Lokal, es wurden noch viele Schnittbilder und Details gebraucht“, erzählt der Gastronom über die völlig neue Erfahrung.

Beim Mittagstisch konnten auch normale Gäste den Kandidaten über die Schulter schauen und mitverfolgen, wie diesen nach und nach Wildfang-Garnelen mit Kürbisstampf, Spinatlasagne und Pulled Pork, eine Spezialität des Hauses, aufgetragen wurden. Mit in die Punktvergabe flossen die Gasträume und die Kücheneinrichtung. „Ich habe mich ganz gut geschlagen, oft acht von zehn Punkten bekommen“, verrät Julian Smith. Wohin es für ihn und die anderen bis Freitag hingeht, lässt er offen: Geheimsache.

Jedenfalls haben alle Küchenrivalen am Ende fünf Tage bestens gegessen, denn jeder Wirt legt sich schließlich mächtig ins Zeug, um die Staffel zu gewinnen – oder doch zumindest im Fernsehen eine prima Figur zu machen. Ein bisschen Showtalent kommt da gerade recht.

Vor Publikum aufzutreten, ist für den sympathischen Diskjockey natürlich ein Leichtes, und das wissen auch seine Restaurantmitarbeiter, welche die Bewerbung für das Format auf den Weg gebracht haben. „Mir macht der Dreh großen Spaß, und wenn mehr dabei herauskommt, warum nicht. Ich kann ja nicht ewig als DJ auflegen“, sagt Julian Smith offen. Ausgestrahlt wird die Staffel voraussichtlich Ende April.

