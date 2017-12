Über viel Bühnenerfahrung verfügt Kay Lutter . Schließlich steht der 52-jährige Profimusiker seit 35 Jahren auf der Bühne. Lampenfieber hat er an diesem Abend trotzdem. Denn der Bassist der Band „In Extremo“ hat ein Buch geschrieben. „Bluessommer“ heißt das gute Stück und Lutter liest daraus im „Bett“, dem Konzertsaal an der Schmidtstraße. Deshalb auch die Aufregung, denn Lutter ist es nicht gewohnt, alleine auf der Bühne zu stehen. „Das Komische ist, dass man auf einmal Frontmann ist“, sagt er.

Das ist für den Mann an den vier Saiten eine neue Situation. Schließlich hält er sich als Bassist während der Konzerte vor Tausenden von Fans meist dezent im Hintergrund. Das mag auch eine Erklärung dafür sein, wieso sich Kay Lutter für die Lesung aus „Bluessommer“, übrigens sein Erstlingswerk, zur Unterstützung eine Band mit auf die Bühne geholt hat. Und die ist nicht von schlechten Eltern. Denn da steht Michael Rhein am Mikrofon, Sänger von „In Extremo“ und singt. Die Band ist seit vielen, Jahren eine Institution im „Mittelalter-Metal“-Genre und gehört in diesem Metier auch zu den kommerziell erfolgreichsten. „Ich gehe gerne zu Lesungen, aber nach einer halben Stunde finde ich sie oft langweilig. Denn das Buch kenne ich ja schon“, erzählt Kay Lutter leicht berlinernd und erklärt damit gleichzeitig seine Entscheidung eine etwas andere Lesung zu veranstalten.

Sein Buch erzählt die Geschichte des Untergrund-Musikers Mike aus der DDR. Der träumt in den 80ern von einer Musiker-Karriere. Also zieht er von Potsdam nach Berlin und studiert dort Musik. Doch schnell bekommt Mike zu spüren, wie es ist, als Freigeist in einem totalitären System von seiner Musik leben zu müssen. In „Bluessommer“ geht um die Grenzen der DDR (die geografischen und die in den Köpfen), fliehende Freunde und die Sehnsucht nach Freiheit.

Und zufälligerweise – oder auch nicht – haben Protagonist Mike und Kay Lutter einiges gemeinsam. Denn auch Lutter begann seine Karriere in den 80ern in der DDR. Damals als Bassist der Bluesband „Freygang“. Diese wurde mehrfach verboten und erspielte sich einen legendären Ruf. „Ich habe mal gelesen, dass die meisten Autoren sich während ihres ersten Romans an Autobiographischem festhalten“, sagt Lutter. So habe auch er Charaktere aus dem Freundeskreis oder deren Geschichten verarbeitet. Natürlich sei es seltsam, über sein eigenes Leben zu schreiben. Deshalb änderte er einige Eckpunkte. „Aber obwohl die Story an sich nicht stimmt, kommen ganz viele Leute zu mir und sagen, dass es auch ihre Lebensgeschichte sei“, erzählt Lutter. Mit dem Schreiben hat er angefangen, als er Tourtagebücher seiner Brötchengeber-Band verfasste. So ist bei Lutter die Musik eng verwoben mit seinen Geschichten.

Das Buch habe ewig gedauert, erzählt er. Schließlich zieht Lutter mit „In Extremo“ ziemlich viel durch die Gegend. Da ist nicht nur das Touren, sondern auch Promotion, Verhandlungen mit Plattenfirmen und nicht zu vergessen: Songs schreiben. „Zuhause komme ich gar nicht zum Schreiben. Da klingelt ständig das Telefon, man muss die ganze Zeit E-Mails lesen“, sagt Lutter. Seine Kinder sind zwar schon längst ausgezogen. Doch seit einer Woche ist Lutter Großvater. Da wird er in Zukunft sicherlich das ein oder andere Mal babysitten müssen. Doch sein nächstes Projekt plant er bereits. Eine Fortsetzung seines ersten Romans soll es nicht geben, denn Fortsetzungen mag er nicht. Ein Traum von Lutter ist es, mit einem Motorrad an einen Ort seiner Jugend zurückzufahren: Ein FKK-Strand in Bulgarien. Über einen Roadtrip damals wie heute zu diesem Hippie-Ort, wo gleichzeitig Ostdeutsche und Bulgaren Urlaub machten, könnte er sich vorstellen, etwas zu schreiben.

