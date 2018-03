Stadtgeflüster: Kim ist das neue Covergirl

Einst waren sie ein Paar, nun herrscht zwischen ihnen Funkstille. Frankfurts schöne Kim Hnizdo , bekannt, weil sie vor zwei Jahren die Casting-Show „Germany’s Next Topmodel“ gewann, und ihr Ex-Freund Alexander Keen , den alle Honey („Honig“) nennen, gehen schon lange getrennte Wege. Neulich aber führte sie die Release-Party der neuen Ausgabe des Hochglanzmagazins „The Frankfurter“ zumindest wieder an den gleichen Ort. In das Restaurant Zenzakan. Trotzdem trennen die beiden Welten. Die 21-Jährige, die Cover- und Titelstory-Motiv des neuen Heftes ist, kam mit ihrer Mutter Sabine zum Fest mit gut 500 Gästen. „Ich hätte es mir nie träumen lassen, dass Kim mal so erfolgreich werden und dabei so bodenständig bleiben würde. Ich bin so stolz auf meine Tochter“, sagt Mutter Sabine.

Keen kam mit einer guten Freundin. „Ich bin jetzt bürgerlich geworden. Bin weg vom großen medialen Rummel“, so Keen, der im vergangenen Jahr auch ein RTL-Dschungelcamper war. „Aber ich habe keine Folge gesehen“, sagt er. „Auch, weil ich Zuhause keinen Fernseher habe.“ Der würde ihn nur ablenken, denn Keen will büffeln und einen Masterstudiengang in Wirtschaft belegen. Nur Musik mache er noch und er habe ein Lied, das er – vielleicht – veröffentlicht.

(es)