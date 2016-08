Jannick Stillger gehört zur Jugendnationalmannschaft: Kochen um die Goldmedaille

Am liebsten mag er Rührei, weil es so einfach zuzubereiten ist. „Man kann das immer machen, es gelingt immer und es geht schnell.“ Das sagt Jannick Stillger , ein Kochkönner, der sich gerade mit sieben anderen Köchen auf eine ganz große Veranstaltung vorbereitet: die Olympiade der Köche, die vom 22. bis zum 25. Oktober in Erfurt über die Bühne geht.

Seit März arbeiten die Köche mit „Cheftrainer“ Michael Hummel am Menu. Das besteht aus drei Gängen: Als Vorspeise gab es gebeiztes und geräuchertes Lachsfilet mit Gurkengelee, Wan Tan Säckchen mit Avocadocreme, Zanderfilet aus Zitronengrassud, Zitronengrasschaum und Wasabimayonnnaise. Das Hauptgericht bestand aus Rind mit Wurzelgemüse, geschmorter Rinderbauch, Rinderfilet in Rotwein gegart dazu Wurzelgemüse, und als Nachtisch Schokoladenschieferstein, Apfelsorbet, Zitronenvinaigrette, Zitronencreme und Zitronenkuchen. „Das ist sehr, sehr knapp“, so Hummel. „Das sind knapp sieben Monate Vorbereitungszeit, das ist sehr knapp. Man braucht schon gute anderthalb Jahre“, weiß er aus Erfahrung. Trotzdem sind die Frauen und Männer hoch motiviert. „Ich mache hier den Soucier“, so der 22-jährige Stillger. „Wenn nicht gerade hier bin, dann arbeite ich im Moriki Frankfurt.“ Eine der Topadressen der Mainmetropole. Da gehen die Promis ein und aus. Letztens erst aß Rockopa Udo Lindenberg mit seiner gesamten Entourage dort – unter ihnen auch Daniel Wirtz , Frankfurts momentan angesagtester Musikexport. Stillger steckt voller Tatendrang. „Bekanntlich ist der Weg das Ziel“, philosophiert er über seine berufliche Zukunft. „Man muss sehen, vielleicht kriege ich irgendwann ein Angebot“, so Stillger. „Wir wollen – natürlich – das bestmögliche Ergebnis erreichen“, sagt der Frankfurter Bub selbstsicher. „Gold ist unser Ziel.“ Das wird nicht einfach. „Aber wir hoffen das Beste“, so Stillger, der seit mehr als einem Jahr Teil der Jugendnationalmannschaft ist. Ins Leben eines Koch, „da bin ich so reingerutscht“. Nach seinem Fachabitur in Wirtschaft und Informatik jobbte der junge Mann, der in Niederursel zur Welt kam und in der Nordweststadt aufwuchs, nebenher in der Gastronomie. „Irgendwann kam ich in die Küche.“ Dann war es um ihn geschehen. Familiär gibt es allerdings da keine Bezugspunkte. Außer einem: „Mein Vater isst gern“, scherzt Stillger. Und was. „Alles, Hauptsache, es ist lecker.“ Jetzt ist er der Lieblingssohn. „Ja, das sagt er immer. Ich bin aber auch der einzige“, ulkt Stillger. Die Stimmung bei der Nationalmannschaft ist gut. Gerade ist das letzte Essen im Steigenberger Airport serviert worden, die Anspannung lässt nach. Die Nobelherberge am Flughafen unter Leitung von Direktor Richard Engelmayer stellte die Küche zur Verfügung, wo Chef Rico Franke , der bis vor einiger Zeit im Hotel Roomers arbeitete, nach dem rechten schaute.

(es)