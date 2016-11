Kuhlmann revolutioniert die Finanzwelt

Was passiert, wenn die Mark abgeschafft wird, das wissen wir, und viele trauern der einstigen deutschen Währung nach. Die Eurokrise haben sie sowieso kommen sehen. Der Frankfurter Künstler Mike Kuhlmann gehört zu denen, die wehmütig auf die Werte zurückblicken, die mit der Mark verbunden wurden. „Sie bedeutete Solidität, Wiederaufbau und ehrbare Kaufmänner“, so der Künstler, der seine alten und neuen Werke bei der Vernissage im Palais Thurn und Taxis zeigte. Die „Friedensmark“, die „Pressemark“ und „Die geilste Mark“ stellte er bereits 2001 in der Hypovereinsbank aus. Neu erschuf er einen übergroßen Schein: „1000 Deutsche Goethe“ und schlägt eine Kryptowährung vor, digitales Geld, von dem jeder einen Schein mit einem bestimmten Wert besitzt. „Wir müssen den Ernst spielerisch beginnen“, begründet er den Versuch zur Revolutionierung der Finanzwelt.

(jme)