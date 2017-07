Kult-DJ eröffnet „Picknick Café“

Mehr als anderthalb Jahrzehnte lang legte er im Kultclub „Dorian Grey“ auf, nun hat Rachid Nouri mit Samir – ihn kennt man nur mit dem Vornamen – in der Spessartstraße 2 ein neues Lokal eröffnet: die „Picknick Café“-Bar. „Wir haben bereits Ende September hier den Bistro-Bereich übernommen“, erzählt Samir, der seit 2005 im Lokal „Walden“ beschäftigt war. „Ich habe zwölf glückliche Jahre mit Thomas Klüber verbracht“, so Samir, der auch dabei war, als Klüber das „Oosten“ gegenüber der Europäischen Zentralbank eröffnete. „Ich war in leitender Position“, so Samir weiter.

„Als wir dann ein schönes Lokal mit einer guten Lage gefunden hatten, sagte ich mir, dass es mit 36 Jahren langsam an der Zeit ist, mich selbst zu verwirklichen“, erklärt Samir seinen Schritt. Als er die „Picknick Café“-Bar entdeckte, war in den Räumen noch das „Veganz“ drin. Nach einigem Hin und Her – unter anderem hatte das „Veganz“ Insolvenz angemeldet – nahmen die beiden dann ihre Arbeit auf.

(es)