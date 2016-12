Torte mit Pferd zum Geburtstag Volker Bouffier feiert Geburtstag

Frankfurt. Die Festhalle singt "Happy Birthday to you" und es gibt einen leckeren Geburtstagskuchen. Das alles für den Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU), der am Sonntag beim Internationalen Festhallen Reitturnier sein 65. Wiegenfest beging. mehr