Legenden beim Tag des Fußballs

Der Tag der Fußballs ist im vergangenen Jahr zum ersten Mal in der Commerzbank-Arena über die Bühne gegangen. In diesem Jahr wagen die Macher eine Wiederholung und haben sich dazu prominente Unterstützer an Bord geholt. Mit von der Partie sind am Sonntag, 21. Mai, die drei Fußballlegenden Dieter Müller , Jürgen Sparwasser und Norbert Nachtweih .

Mit dem 1. FC Köln wurde Müller Deutscher Meister und Pokalsieger. Sparwasser ging in die Fußballgeschichte ein, weil er bei der Weltmeisterschaft 1974 den Siegtreffer für die DDR gegen die Bundesrepublik erzielte: „Ich werden natürlich vorbeikommen und ein paar Mal auf die Torwand schießen“ – passend zur zweiten Deutsche Torwandmeisterschaft als Teamwettbewerb auf dem heiligen Rasen der Commerzbank-Arena. Die Macher Michael Härtlein und Kai Mann rechnen damit, dass bei dieser Ausgabe mehr als 4 000 Fußballbegeisterte kommen.

(es)