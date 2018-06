Stadtgeflüster: Lounge mit viel WM-Feeling

Die Trophäe, die beim Frankfurter Sportpresseball vergeben wird, heißt Pegasos. Doch gestern spielte bei der Sommerlounge des Sportpresseballs eine ganz andere Auszeichnung die Titelrolle: der DFB-Pokal. „Vor genau einem Monat hat die Frankfurter Eintracht ihn in Berlin gewonnen“, sagte Ballmacher Jörg Müller gestern im Restaurant Operà, wo die Lounge über die Bühne ging.

Bild-Zoom Foto: BERNDKAMMERER@GMX.NET (Presse- und Wirtschaftsdienst) Michael und Ilona Groß gefällt die Sportpresseball-Sommerlounge.

Axel Hellmann vom Vorstand von Eintracht Frankfurt hatte den Pokal mitgebracht. „Es gibt keine wichtigere Institution in Sachen Sport, deshalb ist es richtig, dass er hier ist“, sagte Hellmann. Er freut sich bereits wie Bolle auf die Großveranstaltung, die am 3. November wieder etwa 2500 Gäste aus Sport, Show und Gesellschaft in die Alte Oper locken wird. „Der Ball ist eine Hochburg“, sagte Hellmann über das Ereignis, dasvom Verein Frankfurter Sportpresse in Zusammenarbeit mit dem Verband Deutscher Sportjournalisten auf die Beine gestellt wird. Seit 1989 ist die Kommunikations- und Eventagentur Metropress für die Gesamtorganisation zuständig – und seit 2014 zudem Mitveranstalter des Balls. Deren Chef ist Jörg Müller. Damals allerdings hieß der Mann, der das Sagen hatte, Hans-Jürgen Müller, Jörg Müllers Vater.

Das Motto des Balls lautet in diesem Jahr „Tanz auf dem Olymp“ und ist als Hommage gedacht „an die sehr erfolgreichen Winterspiele. Und wir erwarten viele Medaillengewinner“, erklärte Sandra Sondermann von der Firma Metropress. Stargast wird übrigens kein Geringerer als der berühmte britische Singer und Songwriter James Blunt sein.

Bild-Zoom Foto: BERNDKAMMERER@GMX.NET (Presse- und Wirtschaftsdienst) Marie-Luise Marjan und Hans-Jürgen Müller vor der Alten Oper.

Klar, dass es gestern Abend ein besonders dominierendes Gesprächsthema gab: Das verlorene Spiel der Deutschen Nationalmannschaft gegen Mexico. „Wenn sie schon verlieren, dann am besten das erste Spiel“, findet Olympiamedaillengewinner Michael Groß . „Dann haben sie in der Gruppe nur noch Endspiele. Und wenn wir Deutschen etwas können, dann sind es Endspiele.“

Frisch vom Flughafen in die Alte Oper gedüst war Uwe Bein , Weltmeister von 1990. Der Mittelfeldspieler, der 150 Spiele für Eintracht Frankfurt bestritten hat, hatte das Spiel der Deutschen vor Ort in Moskau gesehen. „Ich saß zwischen hundert Mexikanern, da war die Stimmung hervorragend“, sagte der 57-Jährige. „Aber jetzt heißt es, den Schalter umlegen, eine neue Einstellung suchen und die nächsten zwei Spiele gewinnen“, erklärte der erfahrene Ex-Profifußballer. Er freut sich schon auf den Sportpresseball, dessen regelmäßiger Besucher er ist. „Dort trifft man immer Menschen, die man das ganze Jahr über nicht sieht.“

Bild-Zoom Foto: BERNDKAMMERER@GMX.NET (Presse- und Wirtschaftsdienst) Medienunternehmer Frank Kuhlmann ist mit Nina Knop verlobt.

Medienunternehmer Frank Kuhlmann hatte schon Grund zu feiern, denn kürzlich verlobte er sich mit seiner Nina. Aber zum ball geht er auch, „denn ich finde es sehr gut, dass eine so bedeutende Veranstaltung bei uns in Frankfut stattfindet.“ Auch Schauspielerin Marie-Luise Marjan , in ganz Deutschland als „Mutter Beimer“ aus der Fernsehserie „Lindenstraße“ bekannt, kommt gern und oft zum Sportpresseball. „Aus Freundschaft zur Familie Müller“, sagt die 77-Jährige.

(es)