Stadtgeflüster: Marie Bäumer spielt Romy Schneider

Sie fühlt sich nicht gut. Trotzdem hat an diesem Tag schon etliche Termine hinter sich gebracht, ist nun im Cinema am Rossmarkt und sieht trotz der ganzen Strapazen und der Krankheit blendend aus: Schauspielerin Marie Bäumer, bekannt aus Filmen wie „Männerpension“, „Der alte Affe Angst“ oder „Der Schuh des Manitu“, befindet sich mit Regisseurin Emily Atef auf Kinotour. Die beiden Damen präsentieren ihren neuen Film „Drei Tage in Quiberon“, der sich mit Filmdiva Romy Schneider auseinandersetzt.

Mit ihr wird die bald 49-jährige Bäumer seit ihrem 16. Lebensjahr verglichen – da passt es, dass Emily Atef sie für diese Rolle ausgesucht hat. Und Atef hat noch eine tolle Nachricht an diesem Abend für ihr Publikum parat: Demnächst wird sie länger in der Mainmetropole sein, denn sie dreht hier eine Folge von „Tatort“.

(es)