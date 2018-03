Stadtgeflüster: Marika Kilius wird 75: Die Liebe hält sie jung

Deckchen klöppeln und dabei auf den Tod warten – das ist nichts für Marika Kilius . Die Paarlauflegende weist lieber mit flotten Sprüchen auf ihren 75. Geburtstag am Samstag hin.

„Die verbreitete Vorstellung, dass eine Frau in meinem Alter keinen Sex mehr hat, ist falsch. Bei mir wird die Erotik immer schöner“, sagte die in Zürich lebende Frankfurterin jüngst der Illustrierten „Bunte“. Marika Kilius sieht wesentlich jünger aus. Unserer Zeitung verriet sie das Geheimnis ihrer Schönheit. „Natürlich habe ich jede erdenkliche Creme und pflege mich. Außerdem treibe ich jeden Tag Sport und ernähre mich bewusst“, sagt Marika Kilius, die gerade in Mailand ist und dort die Weltmeisterschaft im Eiskunstlaufen verfolgt.

„Aber das Wichtigste ist und bleibt die Liebe“, sagt sie. Was sie aber nicht preisgibt ist, wen sie liebt. Denn verliebt ist sie zurzeit. „Ich bin immer verliebt“, sagt sie. Und wenn es nur ins Leben ist, das bei ihr so überbordend und reich an Erlebnissen war.

„Mir geht es sehr gut“, erklärt die Eiskunstlauf-Legende und Wünsche habe sie zu ihrem Wiegenfeste auch nicht. „Ich möchte nur gesund bleiben, alles andere ist für mich uninteressant, alles andere habe ich“, versichert sie gut gelaunt.

Gestern drückte Marika Kilius den deutschen Paarlauf-Olympiasiegern Aljona Savchenko und Bruno Massot bei den Weltmeisterschaften in Mailand live vor Ort die Daumen, zum ersten Mal überhaupt – auf Einladung der ARD mit ihrem damaligen Partner Hans-Jürgen Bäumler als Experten zur Paarlaufentscheidung. „Wir sind hier und haben eine sehr gute Zeit“, freut sie sich. Morgen ist sie wieder in Frankfurt. Dann heißt es: Geburtstag feiern. Auf die Stunden mit ihrer Familie freut sie sich schon . „Wahrscheinlich gehen wir mit den Kids etwas essen. Aber mehr gibt’s nicht, mehr Zeit habe ich für so etwas nicht.“

Die Begeisterung für Marika Kilius und ihre Erfolge, die sie feierte, ist immer noch ungebrochen. Ob beim Sportpresseball, dem Ball des Sports oder jüngst dem Frühlingsball im Palmengarten Gesellschaftshaus, stets trifft sie bei diesen Gelegenheiten zahlreicher Verehrer und Autogrammsammler. „Wir sind halt ein Stück Nostalgie für die Leute, und wir wären dumm, wenn wir die Erinnerung der Menschen an uns selbst zerstören würden“, sagen Marika Kilius und Hans-Jürgen Bäumler.

Übrigens brachte sie es als Immobilienmaklerin zu einem kleinen Vermögen. Eine Zeit lang promotete die mittlerweile dem Buddhismus zugewandte Großmutter zweier Enkeltöchter auch alkoholfreien Sekt und kosmetische Produkte – ganz die kühle Geschäftsfrau.

Selbst ein eher nüchterner Typ, setzte sie auf dem Eis an der Seite ihres Partners die Emotionen einer ganzen Nation frei. Fast wichtiger als die beiden WM-Titel 1963 und 1964 sowie die olympischen Silbermedaillen 1960 und 1964 war für das Wirtschaftswunderland aber stets die Frage nach dem privaten Verhältnis der beiden Athleten. Kilius rückblickend: „Wir haben uns eher als Geschwister gesehen.“

Die Beziehung auf dem Eis ging 1964 vom sportlichen in den künstlerischen Bereich über. Kilius/Bäumler liefen bei Eisrevuen, drehten zumeist läppische Filmchen („Die große Kür“) und trällerten deutsche Schlager („Wenn die Cowboys träumen“). Bis 1982 ging das so, dann kam der endgültige Abschied von der Eisshow. „Wir wollten uns nicht der Lächerlichkeit preisgeben“, erinnert sie sich an die letzten Auftritte.

(sid,es)