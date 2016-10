Markengala versüßt den Abend

Es ist das große glamouröse Treffen der Fachfrauen und -männer des Marketings, das sinniger Weise der Marketing Club Frankfurt auf die Beine stellt – und zwar zum zwölften Mal: Die Marken Gala.

Mehr als 530 Gäste erleben in der Alten Oper am Tag des 52. Geburtstags des Marketing-Club-Chefs Claudio Montanini die Vergabe des goldenen Brandeisens, das in der Branche einem Oscar gleichkommt.

Doch selbst diese Glanz-und-Glamour-Veranstaltung, die Deutschlands ältester und größter Marketing-Club organisiert, muss scheinbar jeden Cent zweimal umdrehen. Deshalb gibt es in dieser Nacht während der mehrstündigen Show, durch die der Entertainer und Gedankenverführer Florian Ilgen führt, nur Lieder von Komponisten zu hören, die bereits länger als 70 Jahre tot sind, „denn die sind gemafrei“, erklärt Montanini. So sparen sich die Veranstalter Gebühren. Die Gema, das ist die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA), die die Nutzungsrechte aus dem Urheberrecht von Komponisten, Textdichtern und Verlegern von Musikwerken wahrnimmt.

In diesem Jahr ging der „Oscar des deutschen Marketings“, das Goldene Brandeisen, an den süßen Bäcker der Nation, an die Firma Bahlsen aus Hannover. Michael Hähnel , Vorsitzender der Geschäftsleitung von Bahlsen, nahm den Preis von Montanini entgegen und erwähnte in einem der ersten Sätze seiner Dankesrede, das Wort „verkrümeln“, brauchte dann aber doch so einiges an Zeit, um die Bühne zu verlassen.

Welchen Ehrenplatz die Auszeichnung erhält, „das wissen wir noch nicht so genau“, so Hähnel. Doch nicht nur die Koryphäen der Marketing-Branche gaben sich ein Stelldichein, auch etliche Prominente waren mit von der Partie. Unter anderem die Schauspieler Palina Rojinski und Sky du Mont , die Moderatorin Rabea Schif , die Model-Zwillinge Julia und Nina Meise und Designer Ivan Strano .

Zum ersten Mal schaute Ministerpräsident Volker Bouffier vorbei. „Der Marketing Club leistet ehrenamtliche Arbeit, von der wir alle profitieren. Und die Gala ist selbst zu einer Marke geworden“, lobte der Ministerpräsident, der mit seiner Frau Ursula später am Abend Sky du Mont kennengelernte.

„Ich liebe Schokolade, das ist meine große Schwäche“, so der Mime. „Ich verehre die edlen Tropfen in Nuss“. Und wenn er eine Tafel – oder auch nur eine halbe – davon gegessen hat, „dann lasse ich am nächsten Tag das Mittagessen weg“, verrät du Mont. Auch Schauspielkollegin Palina Rojinski gesteht ihr Faible für Süßes ein. „Ich liebe Mürbeteig, am liebsten mit Zwetschgen“, so die 31-Jährige. „Was ich auch sehr mag ist die russische Spezialität ,Napoleon-Torte‘“, sagt Palina Rojinski weiter. „Die hat früher meine Großmutter immer so lecker gemacht.“

Schmecken muss es auch bei den Meise-Zwillingen Julia und Nina, die aus der Werbung bekannt sind. „Wir beide stehen voll auf Süßes, aber die Dosis macht das Gift“, sagt Julia stellvertretend für beide. „Wir müssen wissen, ob sich die Sünde und die Kalorien lohnen, sonst essen wir es nicht“, so Nina, die diesmal für beide spricht.

Geburtstagskind Claudio Montanini fasst sich kurz: „Ich bin ein Süßer.“ Wie auch die ehemalige „Prominent“-Moderatorin Rabea Schif, die eine Vorliebe für Schokolade hat – „am liebsten schwarze“. Zum zweiten Mal wurde bei der Marken Gala auch die Frankfurter Sprungfeder, ein Preis für den Nachwuchs, verliehen, die dieses Mal an das in Berlin ansässige Unternehmen „store2be.com“ ging. Das Unternehmen hilft stationären Einzelhändlern, freie Verkaufsflächen schnell und unbürokratisch an werbetreibende Unternehmen zu vermieten“, so Montanini.

