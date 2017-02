Michael Groß kam als Gladiator

Dass sie es ordentlich krachen lassen können, das haben die Frankfurter Unternehmer in Sachen Hotel und Gastronomie, Micky Rosen und Alex Urseanu , bereits mehrmals bewiesen. Vor einigen Wochen erst feierten die beiden Gründer des Roomers Hotels an der Gutleutstraße die Eröffnung ihrer neuen Nobelherberge in Baden-Baden mit etlichen Promis.

Bild-Zoom Foto: Bernd Kammerer (Presse- und Wirtschaftsdienst) Können feiern: Micky Rosen (links) und Alex Urseanu.

Tradition ist es mittlerweile, dass Rosen am Rosenmontag in der Gerbermühle eine Party gibt – klar, bei dem Nachnamen. Von fantasievoll, verwegen bis extrem sexy reichten gestern Abend die Verkleidungen der weit mehr als 400 Gäste, die in dem Lokal am Main bis in die frühen Morgenstunden feierten. Unter den Narren waren auch Olympiasieger Michael Groß und seine Frau Ilona , die als Gladiatoren aus der Menge der Kostümierten deutlich hervorstachen.

(es)