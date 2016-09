Mit Nikolaus Münster geht ein ganzes Amt

Redakteur Stadtredaktion Frankfurt

wurde 1969 im niederbayerischen Kelheim geboren und wollte als Kind Lokomotivführer werden. Doch zu seinem Verdruss wurde der Bahnhof in seinem 600 Einwohner zählenden Heimatdorf stillgelegt, und so begann er schon als Schüler Artikel über Verkehrspolitik zu schreiben. Nach dem Zivildienst in der Schwerstbehindertenbetreuung berichtete er in Regensburg, wo er Politikwissenschaft und Germanistik studierte, für die Mittelbayerische Zeitung und den Bayerischen Rundfunk über Lokales, Regionales und Wissenschafts-Themen. Sein Tageszeitungs-Volontariat und die ersten Jahre als Redakteur führten ihn zwischen 1996 und 2000 in verschiedene Lokalredaktionen in Niederbayern und der Oberpfalz. Seit Juli 2000 berichtet er für die Frankfurter Neue Presse über Frankfurter Kommunalpolitik mit den Schwerpunkten Planen und Bauen sowie Verkehrspolitik - womit er an seine ersten journalistischen Erfahrungen anknüpft.