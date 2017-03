Mit der FNP zum Boss Baby

Dieses Neugeborene passt so richtig in die Mainmetropole. Es trägt einen Anzug, verlässt das Haus nie ohne seinen Aktenkoffer – der perfekte Geschäftsmann. Klar, dass es das nicht in „echt“ gibt, sondern es spielt die Hauptrolle in der neuen Dreamworks Animationskomödie „The Boss Baby“, die ab Donnerstag, 30. März, die Kinoleinwände erobert.

Begleitet wird das Boss Baby in der deutschen Synchronfassung von den Youtube-Stars Daniele Rizzo , Marti „The Clavinover“ Fischer und Sally , die der Flughafen- und Flugzeugcrew in diesem außergewöhnlichen Animationsspaß stimmlich Flügel verleihen.

Wer den Streifen bereits einige Tage vor dem Kinostart sehen möchte, dem bietet sich hier die Gelegenheit. Für eine Sonder-Preview im Cinestar Metropolis am Eschenheimer Tor am Sonntag, 26. März, 14.30 Uhr, verlosen wir zehnmal vier Karten. Die Verlosung findet vom heutigen Mittwoch, 22. März, von 0 bis 23.30 Uhr statt. Die Teilnahme ist nur per SMS möglich.

Und so funktioniert es: Schicken Sie uns eine SMS mit dem Kurztext „FNP win bossbaby“ (ohne Anführungszeichen), gefolgt von einem Leerzeichen sowie Name und Adresse an die Nummer 5 20 20. Eine SMS an diese Nummer kostet 0,50 Euro.

„Dieses Baby hat eine besondere Mission: Es kann reden wie ein richtiger Boss – das ist richtig, richtig lustig und in seiner eigenen Logik perfekt“, schwärmt der erfolgreiche Comedian, Moderator und Youtube-Star Daniele Rizzo. Sein stimmliches Talent durfte der Allrounder erst kürzlich in „Trolls“ unter Beweis stellen. In diesem Film haucht Rizzo Captain Ross eine extra Portion Charme ein.

(es)