Mit einem Sternekoch gemeinsam am Herd stehen

Ein Menü aus der Sterneküche zu genießen ist das eine. Es selbst zuzubereiten das andere. Das Beste ist aber, beides miteinander zu verbinden. Möglich wird das im Restaurant Sra Bua by Juan Amador im Kempinski Hotel Frankfurt: Küchenchef Simon Prokscha , vom „Guide Michelin“ auch 2017 wieder mit einem Stern ausgezeichnet, lädt ambitionierte Hobbyköche zu einem Kochkurs in seine Küche ein. Dort erhalten die Teilnehmer einen spannenden Einblick in die Welt der Sternegastronomie. Sie lernen die Feinheiten, Aromen und Zutaten der euro-asiatischen Küche kennen und können selbst ein paar der überraschenden Kombinationsmöglichkeiten ausprobieren, die diese Küche mit sich bringt.

Der Kochkurs am 19. März, von 12 bis 17 Uhr, steht ganz im Zeichen des Menüs, das zum einen für die charakteristische Küchenrichtung des Sra Bua by Juan Amador steht und zum anderen die Kreativität und persönliche Note Simon Prokschas widerspiegelt: das Signature Menü „Parfum de Siam“. Dieses Menü umfasst die namensgebende Vorspeise aus Sot-l’y-laisse, filetartigen Fleischstückchen vom Huhn mit sehr intensivem Aroma, angerichtet mit Shiitake und grünem Curry. Es folgt Zander mit Udon, Weißkraut und Nori, als Dessert bereiten die Teilnehmer des Kochkurses ein Mango-Sorbet mit Reis-Espuma und Purple Curry zu. Am 28. Mai lernen Interessierte die Varianten von „Dim Sum“ kennen und werden verschiedene dieser traditionellen Teigtäschchen zubereiten.

Weitere Informationen und Anmeldung unter der Telefonnummer (069) 38 98 86 60 oder per E-Mail an srabua.frankfurt@kempinski.com .