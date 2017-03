"Daschsalon" in der Alten Oper: Mozart ist auch eingeladen

Wenn Star-Sopranistin Annette Dasch am Sonntag, 26. März, in der Alten Oper wieder ihren „Daschsalon“ öffnet, kann es passieren, dass sie das Publikum zum gemeinsamen Kanon-Singen auffordert. Überraschungen zwischen musikalischem Schon- und Schleudergang sowie Gäste aus Kunst und Wissenschaft sind Programm an diesen Abenden. Soviel sei verraten: Synchronsprecherin und Schauspielerin Isabella Bartdorff wird dabei sein. „Sie wagt etwas im Daschsalon nie Dagewesenes – sie interpretiert ein Melodram von Viktor Ullmann. Das ist hohe Kunst“, macht Annette Dasch auf das Werk des 1944 in Auschwitz ermordeten Komponisten neugierig und betont: „Wir sind interessiert an Interpreten, die ein Gedicht so lesen können, dass sich einem beim Zuhören eine neue Welt öffnet.“

Für Maria Bengtsson, die aus familiären Gründen absagen musste, springt „mit tenoralem Schmelz“, wie Annette Dasch ankündigt, der Opernsänger Norbert Ernst ein. Der Österreicher ist festes Ensemblemitglied an der Wiener Staatsoper, auch bei den Bayreuther Festspielen feierte man ihn. So wie in einem echten Waschsalon ein frischer Duft in der Luft liegt, werden „Frühlingsdüfte“ im Mozartsaal beschworen. „Wir spüren den Klängen nach, die für uns den Frühling ausmachen. Stichwort: Leise zieht durch mein Gemüth’ . . .“, schwärmt die Sängerin. Was sie persönlich mit dem Lenz verbindet? „Aufbruch und Trost.“

Die Berlinerin freut sich auf das Frankfurter Publikum, das stets Lust habe, sich „auf Raritäten einzulassen, obgleich es das Kernrepertoire sehr genau kennt“. Überhaupt gebe es in der Kulturstadt Frankfurt „keine peinlich leeren Säle“.

Ihr Beruf gleicht dem einer Leistungssportlerin, straffe Reisepläne und ständige Analyse der Leistung – ein Leben im „Voll-Dasch-Gang“ sozusagen. Das nicht nur auf der Bühne spielt. Mit ihrem Mann Daniel Schmutzhard, Bariton an der Oper Frankfurt, hat sie zwei Kinder.

Ihnen etwas vorzusingen, das überlässt Dasch gern dem Liedermacher Fredrik Vahle. Dessen Kinderlieder kommen bei Autofahrten von der CD, „und wenn die Kinder schlafen oder ich alleine fahre, höre ich Radio“.

Die Künstlerin selbst legte ausgerechnet an den Lagerfeuern der Pfadfinder den Grundstein für ihre spätere Karriere. Dort wurde viel gesungen: „Die Weise ’Auf den Höhen der Wildheit’ mochte ich am liebsten. Sie erinnert mich an die schönsten Singrunden jener Zeit, ein Lied wie eine Verheißung sämtlicher noch vor uns liegender Abenteuer.“ Damals wollte das Mädchen Annette allerdings Dachdeckerin oder Rockstar werden. Es kam ein wenig anders. Heute feiert die Sängerin ihren 41. Geburtstag, es wird mit Sicherheit der Auftakt für ein weiteres aufregendes Jahr. Dieses führt sie auch nach Tokio. „Dort darf ich unter Kirill Petrenko ,Tannhäuser’ aufführen, um dann direkt im Anschluss die Jenny in Weills ,Mahagonny’ am Opernhaus Zürich zu verkörpern.“ Das ist typisch für sie: Räuberbraut, Wagner-Diva und Mozart-Muse. Wer sie hört und ihre Vorliebe für den Stilbruch kennt, traut ihr auch Death Metal zu. Gäbe es eine Zeitmaschine, was würde sie Mozart fragen oder gar um die Ohren hauen? Nichts, stattdessen: „Lieber Herr Mozart, hätten Sie Lust mit mir in die Zeitmaschine zu steigen und das Jahr 2017 zu besuchen?“ Wer wollte da widerstehen?

