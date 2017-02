Narrenzeit bei der Eintracht

Lange Gesichter in der Vorstandsloge von Eintracht Frankfurt. Da hilft es auch nichts, dass dort hoher Besuch zu Gast ist. Die Tollitäten Ihre Lieblichkeit Angie I. und Prinz Patrick I. machen Sportvorstand Fredi Bobic , Finanzchef Axel Hellmann und Eintracht-Präsident Peter Fischer ihre Aufwartung und das, obwohl die beiden ganz schön im – positiven – Stress sind, denn für sie gilt es, an diesem Samstag acht Termine zu absolvieren. Trotzdem: Die Eintracht spielt alles andere als gut und Fußballexperte Fredi Bobic spürt in der Halbzeitpause, als die Tollitäten ihm das Gastgeschenk – eine Flasche Fastnachtsbier und eine Maß – überreichen, dass das nichts wird gegen die Mannschaft aus Ingolstadt. Er sollte recht behalten, und die Adlerträger 0:2 verlieren.

Angie I. und Patrick I. ziehen allerdings eine positive Bilanz. „Wir haben die Chance genutzt, und das Publikum zu unserer Hauptsitzung eingeladen“, erzählt Prinz Patrick, der kurz zuvor mit seiner Angie auf dem grünen Rasen der Commerzbank-Arena stand, allerdings sonst herzlich wenig mit der schönsten Nebensache der Welt anfangen kann. Ganz anders Prinzessin Angie I. „Ich bin schon immer Eintracht-Fan.“

Doch nicht nur Repräsentanten der Fünften Jahreszeit kamen in die Vorstandsloge, sondern auch Vertreter der Stadtpolitik ließen sich dort blicken. Etwa die Staatssekretärin im Finanzministerium, Bernadette Weyland , die im nächsten Jahr als Kandidatin der Christdemokraten ins Rennen um den Posten des Frankfurter Oberbürgermeisters geht. „Mein Sohn sitzt irgendwo da draußen“, sagt die Frau, die vier Kinder hat. „Wir sind eine Eintracht-Familie durch und durch“, sagt Weyland. „Alle meine Kinder drücken der Eintracht die Daumen.“ Selbst hat sie nie Fußball gespielt. „Aber Frankfurt ohne die Eintracht, das ist doch nichts, deshalb gehen wir zusammen mit der Mannschaft durch dick und dünn.“

Gespielt hat hingegen Uwe Bein . Und wie. Den Mann, der einst für seine millimetergenauen Zuspiele bekannt war, zu den „Säulen der Eintracht“ gehört und 1990 in Italien Fußballweltmeister wurde, machte am 21. Spieltag vor dem Anpfiff ein Geburtstagskind glücklich: Autor Gerd Fischer . Der trat nach Bein auf der Waldbühne auf, die im Schatten der großen Arena vor jedem Heimspiel aufgebaut wird und wo Funktionären und Spielern auf den Zahn gefühlt wird. Fischer, der an diesem Tag zarte 47 Jahre alt wurde, Verleger und Schriftsteller in Personalunion ist, sprach dort über seinen neusten Krimi „Einzige Liebe“, in dem es um die Eintracht geht. Und an seinem Wiegenfeste machte er Uwe Bein ein Geschenk und überreichte ihm sein Buch, „weil sie darin vorkommen“.

Zum ersten Mal seit langer Zeit ohne Funktion im Stadion und in der Loge der Stadt war bei dieser Partie der ehemalige Bürgermeister Olaf Cunitz . „Ich bin mit Thomas Feda hergefahren, der mich auch abgeholt hat“, so Eintracht-Fan Cunitz, der immer wieder mal Einladungen erhält. So vor Kurzem eine der Oper. Cunitz muss schmunzeln und schreibt in seinen Facebook-Account, er könne sich des Eindrucks nicht erwehren, „dass bei der Oper Frankfurt die Zeit ein wenig stehengeblieben ist. Wahrscheinlich gibt es dort auch noch eine Oberbürgermeisterin Petra Roth und zu den ganz besonderen Anlässen versucht man auch mal Bundeskanzler Adenauer zu bekommen“.

Sehr oft hingegen kommt die 18-jährige Jessica Herrmann in die Commerzbank-Arena. An diesem Samstag war sie die 15. Millionste Besucherin in knapp zwölf Jahren Betrieb. Die Dauerkarteninhaberin und Auszubildende kommt aus Limburg und nahm sichtlich überrascht den Gewinn entgegen. Der besteht aus zwei VIP-Tickets für das „Wireless Festival“ mit Justin Bieber und The Weeknd sowie einem Eintracht-Frankfurt-Fanpaket, zu dem unter anderem ein signiertes Adler-Trikot gehört. Aber ob das alles die treue Eintracht-Anhängerin über den Verlust von drei Punkten hinwegtröstete, bleibt fraglich.

