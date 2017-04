Neues Lokal in der Neuen Mainzer

Essen, trinken und plaudern, zu Neudeutsch: netzwerken. Dazu gibt es seit gestern in der Stadt einen neuen Ort: das NM 57 an der Neuen Mainzer Straße. Macher sind Raffaela Schöbel und Simon Horn , bekannt durch ihr Lokal „Margarete“ an der Braubachstraße. „Man ist mitten in der Stadt und kann feiern, ohne jemanden zu stören“, sagen beide. „Wir machen das, weil es etwas komplett anderes ist“, so Raffaela Schöbel. Zunächst soll der Pop-up-Laden bis Sommer dienstags und mittwochs jeweils ab 17.30 Uhr geöffnet sein. „Wir bieten die Möglichkeit zum gemütlichen Feierabendbierchen und -weinchen“, sagt Simon Horn.

(es)