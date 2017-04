Nur kurzer Stopp in Frankfurt

Für die Antwort auf die Frage, wann er zuletzt in Frankfurt war, muss der Fotograf Thomas Ruff überlegen. So lang ist es her. Den Grund weiß er aber noch: „Ich musste ins amerikanische Konsulat“, so der 59-Jährige, der ein Faible für Frankfurter Würstchen hat.

Auch am Tag der Eröffnung der Ausstellung „Fotografien werden Bilder – Die Becher-Klasse“ im Städel hatte er nur wenig Zeit und musste gleich wieder nach Düsseldorf, um Bilder zu rahmen. Er ist einer von neun Fotografen, deren Werke bis August im Städel zu sehen sind.

