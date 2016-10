Wo sonst politisch debattiert wird, lief gestern Abend ein packender Krimi. Gut 200 Zuschauer verfolgen im Plenarsaal im Römer die Folge „Machtlos“ der dritten Staffel der ZDF-Kult-Krimiserie „Ein Fall für zwei“, die in Frankfurt spielt. Im Publikum sitzt einer der beiden Hauptdarsteller: Wanja Mues . „Diese Folge sehe ich auch zum ersten Mal“, sagt der 42-Jährige. In der Serie verkörpert er Leo Oswald an der Seite von Antoine Monot jr. , der den Benjamin „Benni“ Hornberg gibt, an diesem Abend aber nicht dabei sein kann. „Um so spannender ist es mit Publikum“, so Mues.

Seit 2014 werden die neuen Folgen der Krimiserie gedreht, in der einst Claus Theo Gärtner den unvergessenen Detektiv Josef Matula gab. Bei einem Besuch am Set, das in einem Hausboot aufgebaut ist, hatte Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) die Idee, eine Premiere im Plenarsaal zu veranstalten. „Diese Folge dreht sich um das Problem der Gentrifizierung und ob man in dieser Stadt noch wohnen kann“, so Feldmann zu dem topaktuellen Thema.

Auch Stadtverordnetenvorsteher Stephan Siegler ist angetan von der Premiere. „Diese Leinwand, auf die die Folge projiziert wird, haben wir einmal bei einem Haushaltsvortrag benutzt und einmal, um ein Spiel der Fußball-Weltmeisterschaft zu sehen“, erzählt Siegler. Er ist von Hauptberuf Kriminalbeamter und würde sich freuen, „wenn sie mal im Römer drehen würden. Es muss ja nicht gleich der Stadtverordnetenvorsteher ermordet werden – oder der Oberbürgermeister“.

Gedreht wird etwa vier bis fünf Monate, so dass die Schauspieler genügend Zeit haben, die Stadt kennenzulernen. Das hat Wanja Mues auch getan – und siehe da: Frankfurt hat sich in seinen Augen verwandelt, und er hat schöne Ecken entdeckt. Auch ein Stammlokal nennt er. „Ich gehe gerne in den ,Lokalbahnhof‘ in Sachsenhausen und das Programmkino ,Harmonie‘ gleich um die Ecke finde ich auch sehr schön“, erklärt der Schauspieler, dem die Arbeit bei „Ein Fall für zwei“ ein Fundament bietet, um anderes auszuprobieren. So wird er demnächst in dem Beziehungsdrama „Hedda“ zu sehen sein.

Demnächst ist Urlaub angesagt, weil in Berlin Herbstferien sind. Den verbringt der Mime mit seiner Frau und den zwei Söhnen in London. Alle begeben sich dann auf die Spuren von „Harry Potter“.

