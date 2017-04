Stadtgeflüster: Privatbanker trinkt jetzt Mokka aus Höchster Porzellan

Vor wenigen Tagen feierte er seinen 90. Geburtstag. Gestern empfing ihn Oberbürgermeister Peter Feldmann in seinem Dienstzimmer und überreichte dem ehemaligen Bankier Michael Hauck ein Mokka-Tassen-Service aus Höchster Porzellan.

Hauck blickt auf ein bewegtes Leben zurück, war Gesellschafter der Privatbank Georg Hauck & Sohn (heute Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA), Mitglied in verschiedenen Aufsichtsräten und ehrenamtlich unter anderem drei Jahre Vorsitzender des Vorstands der Frankfurter Wertpapierbörse (heute Deutsche Börse AG) und in dieser Funktion war er Mitinitiator des DAX. Klar, dass der Jubilar nicht allein zum Oberbürgermeister kam, sondern in Begleitung seiner Frau Doraline , seiner Tochter Alix Puhl und deren Mann Oliver .

(es)