Das Essen war Gans lecker: Prominente servierten im Ratskeller für Wohnsitzlose

Wenn sich im Ratskeller der Geruch der Straße mit dem Duft von Gänsekeulen, Klößen und Rotkohl vermischt, dann ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass dort Bernd Reisigs Aktion „helfen helfen“ läuft. Unter der Regie des Ex-FSV-Managers eilen 34 mehr oder minder prominente Frauen und Männer zwischen den Tischen umher und servieren, in zwei Schichten, mehr als 600 Portionen Weihnachtsgans an ebenso viele wohnsitzlose Menschen.

Zum fünften Mal geht diese Aktion nun über die Bühne. Und Reisig fiel es nicht schwer, die Kellner für diesen Vorweihnachtsnachmittag zusammenzubekommen. „Ich finde, das ist eine überragende Aktion“, sagt Fredi Bobic , Sportvorstand des Erstligisten Eintracht Frankfurt. „Wir wissen, dass es uns gut geht, dann können wir auch mal unseren Teil dazu beitragen, dass es anderen gut geht – wenn auch nur für ein paar ausgelassene Stunden“, so der 45-Jährige, bei dem es an Weihnachten Fisch gibt.

Neben Bobic waren unter anderem der Ex-Fraport-Chef Wilhelm Bender , Ande Werner und Lars Niedereichholz vom Comedy-Duo „Mundstuhl“, Polizeipräsident Gerhard Bereswill , Schauspielerin Radost Bokel , die Dezernenten Rosemarie Heilig und Mike Josef , Commerzbank-Aufsichtsratschef Klaus-Peter Müller , Fernseh-Anwalt Christopher Posch , Frankfurts Star- und Fernsehkoch Mirko Reh , der ehemalige Fußball-Nationalspieler Dieter Müller , Börsen-Experte Mick Knauff , Frankfurts ehemalige Oberbürgermeisterin Petra Roth und der amtierende Oberbürgermeister Peter Feldmann mit von der Partie.

Der machte auch gleich darauf aufmerksam, dass es wichtig ist, „dass wir die Armut nicht verstecken“. Sie sei ein Teil der Stadt und ihrer Bankentürme „und da gibt es nichts zu schämen“, betonte der Oberbürgermeister. Diese Aktion sei „nicht nur ein Essen, sondern eine Demonstration gegen die Armut und ein Auftrag an die Stadt, nicht wegzuschauen“, forderte Feldmann. Denn: „Diese Stadt ist zu reich für Armut.“ Und auf noch etwas wies der Oberbürgermeister hin: „Armut ist kein Thema für die Weihnachtszeit, sondern eines, mit dem man sich das ganze Jahr über auseinandersetzen muss.“

Doch in diesen wenigen Stunden genossen die Gäste – aber auch die Prominenten – die Zeit. Zu verputzen gab es reichlich: 75 Kilogramm Rotkohl, 80 Liter Soße, 100 Kilogramm Kloßbrei für 2 000 Klöße und eben 500 ganze Gänse. „Das ist wirklich eine tolle Veranstaltung“, sagt Charly Körbel, Rekordspieler von Eintracht Frankfurt. „Es ist gut, dass so viele Prominente mitmachen und einmal in eine ganz andere Rolle schlüpfen, das bringt der Aktion die nötige, gute Reklame“, findet Körbel. „Es ist einfach wunderbar, dass Bernd Reisig das immer wieder auf die Beine stellt“, sagt auch Dieter Müller. „Und es ist beeindruckend, was es für Menschen gibt und welche Schicksale sie hinter sich haben.“

Radost Bokel, die durch ihre Rolle als „Momo“ in der gleichnamigen Verfilmung des Bestsellers von Michael Ende bekannt wurde, war schon mehrmals bei dieser Veranstaltung dabei. „Wenn ich helfen kann, dann tue ich es“, sagt die 41-Jährige. „Ich finde, in unserer Gesellschaft herrscht leider ein Mangel an Mitmenschlichkeit und Nächstenliebe“, so Radost Bokel. „Ich kann wirklich nicht glauben, dass schon ein Jahr vorbei ist“, sagt Lars Niedereichholz. Der Comedian war, wie sein Kollege Ande Werner, auch schon bei der vorherigen Edition dabei. „Wie die Zeit rast! Gestern ist meine Tochter 18 Jahre alt geworden, dabei habe ich sie doch gestern erst als Neugeborenes aus dem Krankenhaus geholt“, sinniert der „Mundstuhl“-Comedian.

