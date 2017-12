Promis können einpacken

Päckchen packen für den guten Zweck. Das taten gestern die Schauspielerin Ursula Karven , das Topmodel Eva Padberg und der Star-Blogger Riccardo Simonetti . Die drei verpackten für „Douglas“-Kunden an der Zeil mehrere Stunden lang Weihnachtsgeschenke. Das alles zugunsten von DMKS life. Die gemeinnützige Organisation hat es sich zur Aufgabe gemacht, möglichst vielen krebskranken Mädchen und Frauen Hoffnung und Lebensmut zu schenken, sie während ihrer Therapie zu unterstützen, um ihren Heilungsprozess positiv zu beeinflussen.

In sieben Douglas-Filialen in ganz Deutschland geht die Aktion mit verschiedenen Prominenten in dieser Woche über die Bühne, die Parfümerie-Kette spendet dafür 75 000 Euro.

Bild-Zoom Foto: Bernd Kammerer (Presse- und Wirtschaftsdienst) Blogger Riccardo Simonetti packt bei Douglas Geschenke.

„Ich finde es ganz, ganz toll, dass DKMS life an Krebs erkrankten Frauen neuen Mut gibt und ihnen hilft“, sagt Ursula Karven, die aus Serien wie „Ein Fall für zwei“ oder „Tatort“ bekannt ist. Krankheitsfälle aus ihrem Bekanntenkreis, die die Hilfe der Organisation schon einmal in Anspruch nehmen mussten, gebe es nicht. „Außer, dass man als Frau wach sein sollte, was Krebsarten angeht, die speziell uns Frauen betreffen“, so Karven. Sie sei zwar kein Weihnachtsmuffel, „aber man kommt nicht drumrum, auch wenn man sich vornimmt, nicht Weihnachten zu feiern“.

Am schönsten ist für sie immer der Nachmittag am 24. Dezember, „wenn alles so still, ruhig und friedlich ist, das hat etwas Magisches finde ich“. Konkrete Wünsche habe sie nicht, „aber ich beschenke mich ein bisschen selbst, aber ehrlich gesagt wünsche ich mir, dass wir alle gesund bleiben“, so die Mimin, die das Fest der Liebe auf einem Schiff verbringt, das von Santiago de Chile übers Kap Hoorn nach Buenos Aires fährt. „Das ist die tollste Reise meines Lebens“, sagt sie. Danach dreht sie einen Fernsehfilm auf Mallorca.

Über ihre Zukunftspläne verrät Model Eva Padberg nichts. „Weihnachten sind meine absoluten Lieblingsfeiertage. Ich habe es als Kind schon geliebt“, sagt die 37-Jährige. „Es ist dieses besondere Gefühl, das von dieser Jahreszeit ausgeht. Ich mag alles daran.“ Die Geschenke sind für sie nur von nebensächlicher Bedeutung. „Da hat man Zeit, über das vergangene Jahr nachzudenken, zu entspannen, Plätzchen zu backen und das Haus zu dekorieren und natürlich Weihnachtsgeschenke einzupacken.“

Da war sie gestern zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Doch nicht nur deshalb, auch weil sie die DKMS unterstützen möchte. „Ich finde es sehr wichtig, krebskranken Frauen das Gefühl zu geben, dass sie ein ganz normaler Teil unserer Gesellschaft sind“, sagt Padberg. „Und das mit einfachen Dingen wie Make up, etwas, worauf sie sich freuen können und etwas für sich tun können.“

Riccardo Simonetti, ganz in rot und mit einer Weihnachtsmannmütze bekleidet, möchte mit seiner Teilnahme an der Aktion darauf aufmerksam machen, „dass man nicht vergessen sollte, dass gesund zu sein nichts Selbstverständliches ist“. Tatsächlich habe es im Bekanntenkreis einen Fall gegeben, bei dem ein Freund an einer Krankheit gestorben ist, die durch eine Spende bei der DMKS hätte geheilt werden können.

„Das alles hat mir vor Augen geführt, wie kostbar die Gesundheit ist und wie wichtig die Arbeit der DKMS ist“, sagt Riccardo Simonetti ernst. Zu Weihnachten hat er einen ganz besonderen Bezug. „Das ist die Zeit, in der ich nicht den Druck spüre, Inhalte zu produzieren“, so der 24-Jährige, der täglich zig Videos online stellt. „Das ist der einzige Moment, in dem das Leben meiner Follower spannender ist als meins.“

(es)