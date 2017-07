Seit 35 Jahren Teil der Alten Oper

Der langjährige Verwaltungsleiter der Alten Oper Frankfurt, Rolf Schmidt , geht in den Ruhestand. Der Leiter der Abteilung Verwaltung, Finanzen und Controlling war fast 35 Jahre für die Alte Oper Frankfurt tätig. Am Donnerstagabend wurde er in festlichem Rahmen von Kollegen und Gästen verabschiedet.

Intendant und Geschäftsführer Stephan Pauly bedankte sich bei seinem langjährigen Mitarbeiter: „Er gehört seit 35 Jahren zur DNA unseres Hauses. Wir alle verdanken ihm viel, er hat die Geschicke der Alten Oper über all die Jahre mitgeprägt. Wir wünschen ihm einen glücklichen neuen Lebensabschnitt mit seiner Familie.“ Auch der Aufsichtsratsvorsitzende der Alten Oper, Oberbürgermeister Peter Feldmann , würdigte die Leistung und den Einsatz Schmidts für das Haus: „Ganz herzlich möchte ich Ihnen danken für alles, was Sie für die Alte Oper und damit für viele Menschen in Frankfurt geleistet haben, was Sie mit Sorgfalt abgewogen und entschieden haben, was Sie kalkuliert und möglich gemacht haben, stets das Wohl des Hauses im Sinn habend.“

Schmidts Nachfolger ist Burkhard Stein . Der Jurist und Kulturmanager war zuletzt elf Jahre Verwaltungsdirektor des Schleswig-Holstein Musik Festivals.

(red)