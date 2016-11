Shantel will Oberbürgermeister werden

Großes Halligalli an der Taunusstraße. Abfeiern und -tanzen unter den Blicken von Kaisern und Königen, das ist jetzt möglich. Vorgestern eröffnete der neue Club „Oye“ der Brüder Yeshi , Mengi und Taff Zeleke . „Oye“ ist die Abkürzung für „Open your Eyes“ (mach die Augen auf) – und zu sehen gab es an diesem Abend reichlich. Weil die drei bereits mit ihren Vorgänger-Clubs, zu denen unter anderem das „Unity“ zählte, für Furore sorgten, war klar, dass bei der Eröffnung des neuen Ladens der Ansturm groß sein würde. Es kam wie erwartet. Und es schauten auch einige vorbei, die man vielleicht nicht gerade erwartet hätte.

So lernte Kulturdezernentin Ina Hartwig , die in Begleitung des Planungsdezernenten Mike Josef kam, den Sänger Shantel kennen, der mal verkündete, dass er sich zum Oberbürgermeister wählen lassen würde. Außerdem gratulierte Produzent Moses Pelhalm .

(es)

Bilderstrecke Club "Oye": Einblicke in den neuen Szene-Spot im Bahnhofsviertel