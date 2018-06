Public Viewing: Sie drücken Jogis Jungs die Daumen

Das war ein misslungener Start der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Russland. Deshalb gab es auch in der Commerzbank-Arena, wo das Spiel auf der großen LED-Wand übertragen wurde, meist enttäuschte Gesichter. Insgesamt 15 000 Fußballfans verfolgten das Spiel der deutschen Elf gegen die aus Mexico, bei der Jogis Jünger mit 0:1 unterlagen. Während vor Anpfiff der Partie die Stimmung noch äußerst gut war – die beiden FFH-Moderatoren Daniel Fischer und Felix Moese hatten dafür gesorgt, dass das Publikum so richtig auf Betriebstemperatur kam –, verließen die in Deutschlands Nationalfarben und -trikots gewandeten Fußballanhänger die Commerzbank-Arena weniger euphorisch.

Während es für das Nationalteam ein schlechter Beginn war, zeigte sich Stadionchef Patrik Meyer mit der Besucherzahl zufrieden. „Die Nationalmannschaft muss sich steigern. Wir hoffen, dass am kommenden Samstag, wenn wir auf die Schweden treffen und es richtig spannend wird, noch mehr Zuschauer ins Stadion kommen, um das Team anzufeuern“, so Meyer.

„Bei mir will nicht so richtig Weltmeisterschaftsstimmung aufkommen“, sagte Thomas Zampach , in gewisser Weise ein Vorgänger von Alexander Meier als „Fußballgott“ bei Eintracht Frankfurt. „Mir fehlt die Harmonie, die vor vier Jahren bei der Weltmeisterschaft bei unserem Team geherrscht hat.“ Drei Jahre spielte Zampach bei den Adlerträgern, ist ein Fußballfachmann – und trotzdem optimistisch, was den weiteren Turnierverlauf angeht. „Wenn wir die Vorrunde überstehen, kommen wir ins Endspiel“, so Zampach, der aber auch weiß: „Das wird eine schwere Weltmeisterschaft.“ Ihm fehlt die Spielerpersönlichkeit, die die Mannschaft führt: „Es sind auch etliche im Team, die den Titel schon geholt haben“, spricht Zampach, der selbst in seiner Karriere nie in der Nationalmannschaft gespielt hat, ein mögliches Motivationstief an.

„Sie müssen sich jetzt noch arg anstrengen, damit sie das 3:2 schaffen, das ich getippt habe“, scherzte Thomas Ranft , Wetterexperte beim Hessischen Rundfunk, während des Spiels. Doch in diesem Fall lag der Wetterfrosch mit seiner Prognose komplett falsch. „Natürlich wünsche ich ihnen den Titel“, so Ranft, aber auch er geht von einer schwierigen Weg dorthin aus. Hoffentlich geht sein Wunsch dennoch in Erfüllung.

Auch FFH-Moderatorin Evren Gezer hofft auf den Titelgewinn für die deutsche Mannschaft. „Aber nach diesem Spiel ist das Vorrundenaus näher als die Titelverteidigung“, meint Evren Gezer.

Während sie häufiger Gast bei Fußballspielen ist und auch das Pokalfinale zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern in Berlin mitverfolgte, ist Sibylle Nicolai nicht so oft im Stadion. Überhaupt ist die Liebe der ehemaligen Moderatorin und Schauspielerin zum Fußball erst spät entfacht: „Das war bei der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland“, erinnert sich die 67-Jährige.

(es)