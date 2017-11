Stadtgeflüster: Sie wollen nur Spaß haben

Das sind die beiden ja wieder. Der Frankfurter Ennesto Monte und Helena Fürst waren im Sommer gemeinsam in der RTL-Show „Das Sommerhaus der Stars“ zu sehen. Mit sechs anderen Pärchen rangen sie um den Titel „Promipaar 2017“. Allerdings gewannen die beiden nicht, die sich im Juni voneinander trennten. Jetzt besuchten sie die Aftershow-Party des Senders „Antenne Frankfurt“ im Restaurant „H’ugo’s“. „Wir wollen nur Spaß haben“, so Helena und Ennesto unisono. „Wir sind gute Freunde“, stellte Ennesto auch gleich klar. Zur Erinnerung: Die beiden waren übers Internet zusammengekommen. Gaben sich dann – wie sie später sagten – aus PR-Gründen als Pärchen aus. Wollen sich dann aber doch ineinander verliebt haben. Was sie auch wollten war, vergangenes Jahr den Sportpresseball zu besuchen, der heute Abend wieder über die Bühne geht. Ob sie immer noch hin möchten? „Wenn wir eine Einladung erhalten, gern“, so Helena Fürst. Aber das wird wohl nicht passieren.

(es)