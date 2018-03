Stadtgeflüster: Siegessicherer Nachfolger

Kaum im Amt als Bundestrainer der deutschen Fußballfrauen, schon düste Horst Hrubesch nach Frankfurt, um am Dienstagabend beim Pokalviertelfinale, das der 1. FFC gegen Turbine Potsdam mit 0:2 verlor, dabei zu sein. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatte am Morgen zuvor Nationaltrainerin Steffi Jones entlassen und Hrubesch als Interimslösung eingesetzt. „Er hatte sich aber schon am Tag vorher angekündigt“, sagt Siggi Dietrich, Manager des 1. FFC.

Der 66-Jährige, der beim olympischen Fußballturnier 2016 in Rio de Janeiro mit den deutschen Herren die Silbermedaille holte, kam aber nicht allein, sondern in Begleitung von Jones-Vorgängerin Silvia Neid . Die beiden hatten wenig Zeit, die Halbzeitpause des Pokalspiels zu genießen, denn sie mussten viele Fragen von Journalisten beantworten. Hrubesch gab sich mit Blick auf die WM-Quali siegessicher: „Ich bin davon überzeugt, dass wir das durchziehen.“

(es)