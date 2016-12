Finale der RTL-Casting-Show: So lässig wie ein Supertalent

In diesen Tagen war er in Köln unterwegs, übte und probierte Klamotten an für seinen großen Auftritt. Denn Salvatore Scire singt heute im Finale der RTL-Casting-Show „Das Supertalent“. Kurz vor seiner Abreise jedoch schaute der Junge aus Hainburg in Frankfurt bei seinem Manager Ronnie Meister vorbei und warf einen Blick ins Studio der Deutschen Pop-Akademie, sang ein bisschen. So schnupperte er schon einmal, wie es nach seinem Konzert vor der Jury, die aus Poptitan Dieter Bohlen , Popsängerin Victoria Swarovski und Choreograf Bruce Darnell sowie fünf Millionen Fernsehzuschauern besteht, weitergehen könnte.

Von Aufregung ist bei dem 13-jährigen Realschüler nichts zu merken. „Das kommt aber noch“, sagt er. Überhaupt wirkt er für sein Alter extrem professionell, fast schon abgebrüht. Jeder seiner Sätze ist druckreif. Das kommt sicherlich daher, dass er schon Casting-Show-Erfahrung sammelte, bei „The Voice Kids“ schaffte er es bis ins Halbfinale. Das war für ihn die Bestätigung: „Okay, ich habe was drauf.“ Danach nahm er Gesangsunterricht und lernte etliches dazu.

Also ist er mit seinen 13 Lenzen schon ein „Alter Hase“ im Showgeschäft. „Ich singe, seitdem ich denken kann“, erzählt der Achtklässler, der sehr gerne englische Balladen und Popsongs singt und für diese Tage von der Schule befreit wurde. „Am liebsten Lieder von Adele oder Whitney Houston “, so der Junge italienischer Abstammung, der gerade Klavier lernt und seine Mitschüler schon in zwei Kategorien unterteilen kann: In wahre Freunde und die sogenannten Schulterklopfer. „Das sind die, die einfach nur neben mir stehen wollen und sagen möchten, dass ich ihr Freund bin.“ Manche sagten sogar, dass sie für ihn angerufen hätten, „obwohl das noch gar nicht möglich war“.

Die Casting-Show als Schule fürs Leben. „Bei mir ist es so, dass ich kurz vor der Show total aufgeregt bin, ständig Wasser trinken möchte und dauernd auf Toilette will“, beschreibt der Junge, der drei Halbschwestern hat, seinen Zustand vor einem wichtigen Gig. Doch wenn er dann auf der Bühne stehe „und die ersten Töne gesungen habe, macht es schwups – und alles ist weg“. Er schnippt mit den Fingern, um zu demonstrieren, wie schnell das geht. „Dann fühle ich mich wohl und möchte zeigen, was ich kann, mache die Augen zu, gehe in mich rein und performe.“

Sollte er heute Abend nicht gewinnen, sich nicht gegen seine elf Konkurrenten durchsetzen, dann ist das kein Beinbruch. Allein die Teilnahme bringt ihm was. „Ich hoffe, meinen Traum zu verwirklichen und Sänger zu werden“, so Salvatore, der auch Miley Cyrus als Vorbild nennt und wie sie in ausverkauften Arenen auftreten möchte. „Die Konkurrenz ist sehr stark“, schätzt Salvatore. „Aber wenn ich schon so weit gekommen bin, dann will ich den Titel auch holen.“ Falls nicht, hat er dafür dann mehr Zeit für seine anderen Lieblingsbeschäftigungen: mit Freunden toben, schwimmen, Tennis spielen.

Die Zeit bis zum Auftritt vergeht wie im Flug. „Wir proben jeden Tag, und ich gebe Interviews“, erzählt Salvatore, der nicht allein am Finalort Köln ist. Sein Vater ist bei ihm, und heute kommt die Mamma mit dem Besuch aus Amerika, der eigens angereist ist. „Wir mussten zu Hause ausmisten“, sagt Salvatore. Na dann hat er ja genügend Platz für die Trophäe.