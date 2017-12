Stadtgeflüster: Sonya Kraus schleppt Gemüse für den guten Zweck

Als begeisterte Heimwerkerin kann sich Sonya Kraus bei vielen Problemen in den eigenen vier Wänden selbst helfen. Und sie kann zupacken. Gestern schleppte die Moderatorin, die unter anderem in der Sendung „Maintower“ zu sehen ist, Kisten mit Gemüse in der Ausgabestelle der Frankfurter Tafel am Merianplatz. Die gemeinnützige Organisation verteilt in vielen deutschen Städten Lebensmittel.

Bei der gestrigen Aktion des Hessischen Rundfunks packten neben Kraus auch Martina Regel von der Radiowelle hr1 und Hermann Hillebrand von der Welle hr4 mehrere Stunden lang mit an, wie die zwölf Tafelhelfer, die bereits seit 8.30 Uhr am arbeiten sind.

„Die Tafel ist bemerkenswert und die Idee, die dahintersteckt, finde ich sehr gut“, meint Kraus, die momentan auch ihr sechstes Buch fertigstellt. „Als Mutter weiß ich, dass Lebensmittel sehr teuer sind und manchmal frage ich mich schon, wie Geringverdiener es schaffen, ihre Familien über die Runden zu bringen“, sagt die 44-Jährige, die zwei Kinder hat.

„Ich würde gern mehr helfen, auch weil es wirklich ein gutes Gefühl ist. Doch ich bin beruflich ziemlich eingespannt“, bedauert sie sie und erklärt, warum sie ausgerechnet gestern Zeit hatte. Es gehe darum, die gemeinnützige Organisation zu unterstützen, die gleich mehrere Baustellen habe. Zum einen mangele es ihr an Helfern und zum anderen an einem Logistikzentrum.

„Die Tafel lebt von Spenden, aber unsere Einrichtung ist so alltäglich geworden, dass sie als selbstverständlich angesehen wird“, so Edith Kleber , Tafel-Chefin. An einem Mittwoch verteilen die Helfer Lebensmittel an ungefähr 160 Familien. „Das müssen sie dann mit drei oder vier multiplizieren“, so Kleber. „Insgesamt verteilen wir pro Monat 210 Tonnen Lebensmittel an 15 400 Menschen und 72 Soziale Einrichtungen.“

„Es geht darum, uns wieder in Erinnerung zu rufen“, sagt Kleber weiter. „Keiner macht sich Gedanken darüber, wie sich die Frankfurter Tafel finanziert“, rügt sie und rechnet vor, wie teuer der Betrieb der Institution ist. „Wir brauchen 40 000 Euro pro Monat, um die Tafel aufrechtzuerhalten.“

„Der Hessische Rundfunk möchte mehr Aufmerksamkeit auf die Tafel und ihre Aktionen lenken“, erklärt Regel, die sich ehrenamtlich auch im Tierschutz engagiert und nun Gefallen an der Arbeit für die Tafel gefunden hat. „Bei mir um die Ecke gibt es auch eine Ausgabestelle und ich habe mir vorgenommen, künftig dort zu helfen“, sagt sie. Dass die Tafel viel zu wenige Helfer hat, meint auch Hillebrand: „Deshalb habe ich auch sofort zugesagt, als ich gefragt worden bin, ob ich mithelfen würde.“

(es)