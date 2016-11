Klitschko, Wulff und Co.: Sportpresseball: Promi-Aufmarsch in der Alten Oper

Bei keinem anderen Event in der Mainmetropole geben sich so viele Promis die Klinke in die Hand wie beim Sportpresseball. Monate bevor der rote Teppich vor der Alten Oper ausgerollt wird, ist dieses Großereignis bereits Gesprächsthema Nummer eins – nicht nur in Frankfurt, sondern in ganz Deutschland.

Die Liste der Gäste aus Sport, Wirtschaft, Show und Gesellschaft, die sich am kommenden Samstag, 5. November, ein Stelldichein geben, ist aber auch wirklich spektakulär, liest sich schier wie das „Who is Who“ der Republik.

Bild-Zoom Foto: Bernd Kammerer (.) Ausgezeichnete Mimen: Nuri Alco und Güngör Bayrak.

Der Ruf des Balls ist so blendend, dass sogar ein ehemaliger Bundespräsident anreist: Christian Wulff kommt mit seiner Gattin Bettina. Die kennt den Sportpresseball, weil sie vor ein paar Jahren schon einmal hier getanzt hat – damals allerdings ohne ihren jetzt wieder geliebten Christian.

Auch bei den „sportlichen“ Ballgästen gibt es etliche „Wiederholungstäter“. So haben sich unter anderem Fußballerin Saskia Bartusiak , der ehemalige Handball-Nationaltrainer Heiner Brand , Kunstturner Andreas Bretschneider , die Rhythmische Sportgymnastin Magdalena Brzeska , Leichtathletik-Legende Heike Drechsler , Hochspringerin Ariane Friedrich , Zehnkämpfer Jürgen Hingsen, die amtierende Trainerin der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft Steffi Jones und Eiskunstlauf-Legende Marika Kilius angesagt. Auch Boxweltmeister Wladimir Klitschko will vorbeischauen – leider ohne seine hübsche Lebenspartnerin Hayden Panettiere . Dafür ist Kickboxerin Christine Theiss da sowie der Tischtennisspieler Jochen Wollmert .

Genau das adäquate Ambiente für Moderator Michael Steinbrecher , der seit vielen Jahren durch die Show führt, deren Hauptact in diesem Jahr die Gruppe „Silbermond“ ist.

Die heizen dann auch Ballbesuchern wie Sportmoderator Waldemar Hartmann , Fernsehmoderatorin Sonya Kraus , Schauspielerin Nova Meierhenrich , dem Physiker und Astronauten Ulf Merbold , „Tatort“-Kommissar Richy Müller , Moderator Matthias Opdenhövel , dem Glamour-Paar Franjo und Verona Pooth , Schauspielerin Dunja Rajter, Lottofee Franziska Reichenbacher , Schauspielerin Jutta Speidel , Ex-„No-Angels“-Sängerin Jessica Wahls , Regisseur Dieter Wedel sowie Musiker Giovanni Zarrella ein.

Das ist genau der richtige Rahmen für diese Veranstaltung, die in diesem Jahr unter dem Motto „Rendez-vous mit Olympia“ steht und so die beiden sportlichen Events des Jahres, die Fußball-Europameisterschaft und die Olympischen Spiele vereint, und bei der Preise in diversen Kategorien vergeben werden.

„Legende des Sports“ wird Bundestrainer Jogi Löw, er tritt die Nachfolge von Lothar Matthäus und Uwe Seeler , Skirennläuferin Maria Höfl-Riesch , Formel-Eins-Weltmeister Michael Schumacher oder Eiskunstläuferin Katarina Witt an. Die Auszeichnung „Sportler mit Herz“ geht in diesem Jahr an das Turn-Team Deutschland Gerätturnen Männer, das aus Andreas Toba , Fabian Hambüchen, Andreas Bretschneider , Marcel Nguyen und Lukas Dauser besteht.

Toba hatte sich gleich am ersten Wettkampftag der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro bei der Bodenübung am Knie verletzt und war trotzdem noch am Pauschenpferd angetreten, um seiner Mannschaft die Qualifikation fürs Finale zu ermöglichen – was ihm auch gelang.

Wer beim Sportpresseball dabei sein möchte, der kann für 230 Euro eine Flanierkarte erwerben oder er hat Glück und ergattert noch eins der sehr selten gewordenen Tickets der Kategorie C, die für 850 Euro zu haben sind.

(es)