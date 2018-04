Sprecherin schätzt freizügige Worte

Über Jahrzehnte beschwor Ingrid Metz-Neun allein mit dem Klang ihrer Stimme erotische Phantasien herauf. Die Liebesbriefe, die viele Männer dieser Frau, die wie keine Andere „Ausstieg links“ sagen kann, schickten, füllen ganze Postsäcke. In 40 deutschen Städten, in Bahnhofen und Zügen sprach und spricht sie die Ansagen. In Frankfurt hat die Verkehrsgesellschaft ihre legendäre Stimme im vergangenen Jahr gegen einen Computer ausgetauscht.

Dafür füttert die 67-Jährige die Bilder im Kopf, die früher manchem Fahrgast beim Zuhören erschienen, mit freizügigen Anekdoten: „Brav kann ich auch, bringt aber nix“ heißt ihr Roman, der den schamhafteren Naturen unter den Lesern hie und da die Röte ins Gesicht treiben dürfte.

Bild-Zoom Das Buch „Brav kann ich auch, bringt aber nix“ gibt es bereits im Buchhandel.

In den Ende der 1970er Jahre beginnenden Lebenserinnerungen spielt Maja Maier die Hauptfigur. Aber es ist unschwer zu erkennen, dass die junge Frau viele biografische Züge ihrer Erfinderin trägt. „Ich schöpfe wirklich fast nur aus meinem Leben, aber mixe wild Figuren, Abläufe und Zeiten“, erzählt die Autorin, die aktuell bereits an den nächsten Romanen arbeitet. Nur das Ende ihres Buches, das hier natürlich nicht vorweggenommen wird, sei reine Fiktion.

Metz-Neun ist ebenso wie die erfundene Maja Maier eine sehr unkonventionelle Frau: „Ich war blond und naiv und romantisch und absolut kein Jeans-Typ. Ich nähte meine Kleider selbst. Erstens aus Geldnot, zweitens, weil es das, was mir gefiel, nicht in meiner Größe gab, und drittens wollte ich nicht aussehen wie alle anderen“, heißt es zusammenfassend im Klappentext. Wie Ingrid Metz-Neun befreit sich die junge Frau aus der engen Welt ihres Elternhauses, strebt eine Schauspielkarriere an, feiert dann aber letztendlich als Synchron- und Werbesprecherin ihre beruflichen Erfolge.

Der Beginn des Buches ist zeitlich das Ende ihrer Ehe, die junge Maja ist alleinerziehende Mutter eines Sohnes, jongliert und hetzt zwischen dem Leben mit ihm und den beruflichen Anforderungen. Und kriegt beides schließlich so gut unter einen Hut, dass sie sogar ihr eigenes Tonstudio gründet. Alles genau wie im echten Leben. Da heißt das Studio „Metz-Neun Synchron“ und liegt in der Lilystraße in Offenbach. Seit einiger Zeit ist Sohn Gunnar dort der Chef. Seine Mutter lebt mit ihrem Mann inzwischen überaus glücklich an der Nordsee und ist nur noch sporadisch im Studio anzutreffen.

Besonders der Glaube und die Hoffnung an die ganz große Liebe verbinden die echte und die fiktive Frau. Im Buch wie im echten Leben ist die aber nicht so schnell zu finden und als solche auch gar nicht leicht zu erkennen. An der klassischen Ehe scheitern beide, ihre Beziehungen bleiben stattdessen lange offen – und beinahe ewig auf zwei Haushalte verteilt. Aber Verliebtheiten und sexuelle Abenteuer, davon gibt es reichlich. Und Ingrid Metz-Neun macht als Autorin nicht dezent die Schlafzimmer- oder Autotür zu, wenn plötzlich „kleine Männer ihr Köpfchen aus dem Hosen- und Unterhosenschlitz recken . . .“

Wäre dieses Buch eine Musik-CD, klebte wohl eine Warnung vor „expliziten Inhalten“ darauf. „Erstaunlicherweise kaufen fast gleich viele Männer wie Frauen das Buch“, wundert sich die Autorin selbst. Den Männern gefielen die pornografischen Stellen am besten. Beschwert habe sich auch von ihren Bekannten, die sich im Buch wiedererkennen, noch keiner.

Den Roman hatte die Autorin bereits im vergangenen Jahr angekündigt: „Es wird ein Plädoyer für ein Leben in Unabhängigkeit sein und für ein Beziehungsmodell, das nicht damit endet, dass die Paare in der Rente erkennen, dass sie sich schon lange nichts mehr zu erzählen haben.“ Dass sie viel Persönliches preisgibt? Das macht ihr nichts aus. Und die Resonanz sei ja durchweg positiv: „Bei den jetzt schon zahlreichen Lesungen vor unterschiedlichem Publikum stelle ich fest, dass sich viele Menschen in vielem wiedererkennen.“

