Stadtkämmerer Uwe Becker in Rom: Stadtgeläute für den Papst

Was schenkt man einem Papst? Einem Mann, der alles hat, was er braucht – und der zudem wie das amtierende Kirchenoberhaupt Franziskus für seinen bescheidenen Lebensstil bekannt ist? Bürgermeister und Stadtkämmerer Uwe Becker (CDU), überzeugter Katholik, entschied sich bei seiner „Pilgerreise“ nach Rom für ein kleines Mitbringsel: Er hatte eine CD mit Aufnahmen vom „Großen Stadtgeläute“ der Frankfurter Innenstadt-Kirche dabei, die er dem Papst am Mittwoch nach der General auf dem Petersplatz überreichte. Außerdem überbrachte er ihm die Grüße der Stadt Frankfurt.

„Er hat sich sichtlich gefreut“, berichtete Becker nach der Rückkehr von seinem Kurztrip in den Vatikan. Das ist durchaus plausibel, denn Franziskus stammt zwar aus Argentinien, hat aber einen Bezug zu Frankfurt: Mitte der 80er Jahre hat Jorge Mario Bergoglio , so sein bürgerlicher Name, anlässlich eines Studienaufenthalt in der Hochschule St. Georgen in Oberrad einige Zeit in Frankfurt verbracht. Seine damals erworbenen Deutschkenntnisse hat Franziskus offenbar nicht vergessen. Becker konnte sich mit ihm auf Deutsch unterhalten.

„Unwahrscheinlich herzlich“ sei der Papst, sagte Becker, der die Generalaudienz, zu der das Kirchenoberhaupt an jedem Mittwochvormittag einlädt, in der ersten Reihe verfolgte. Es sei faszinierend zu sehen, wie er die Nähe zu den Menschen pflege. Mit seiner praktizierten Mitmenschlichkeit sei er ein großes Vorbild. „Ich habe ihm vermittelt, dass dies auch viele Menschen in Frankfurt so sehen und ihn auf diesem Weg unterstützen würden“, so Becker.

Franziskus ist nicht der erste Papst, den Becker persönlich getroffen hat. 2005 begegnete er in Rom Joseph Ratzinger , dem damals frisch gewählten Papst Benedikt XVI. Schon damals war dem CDU-Politiker der Kontakt zwischen Kirche und Gesellschaft ein Anliegen – das sei gerade in der vermeintlich so weltlichen Stadt Frankfurt wichtig. Als verbindendes Element sieht er die Verantwortung für ein gerechtes Miteinander der Menschen. „Der von Papst Franziskus formulierte Anspruch an eine gerechtere Gesellschaft kann dabei sicherlich auch über die Katholische Kirche hinaus Kompass für das Handeln sein“, sagte der Bürgermeister.

„Es war eine sehr bewegende Begegnung mit einem äußerst offenen und charismatischen Menschen. Man spürt und erlebt seine sympathische Bodenständigkeit.“ Becker hat den Papst in dem Gespräch nach Frankfurt eingeladen. Eine Zusage konnte der Bürgermeister noch nicht mit nach Hause bringen. Aber immerhin gab ihm Franziskus „die herzlichsten Segenswünsche für alle Frankfurterinnen und Frankfurter quasi mit ins Reisegepäck“, wie Becker sagte.

