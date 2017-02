Eine Friedenspfeife haben sie nicht geraucht, der Direktor des Grandhotels Hessischer Hof, Eduard Singer , und der SPD-Stadtverordnete Roland Frischkorn . Ihnen genügte ein Gläschen Orangensaft, das sie gestern Mittag in „Jimmy’s Bar“ leerten. Ob was Hochprozentiges drin war, wissen wir nicht. . . Nein, es war kein Showdown und es war auch kein Gift im Getränk, sondern eine Geste der Versöhnung. Beide Frankfurter wissen, wie sich Sportsleute zu behandeln haben: Immer fair! Doch noch am Samstagabend hatte das ganz, ganz anders ausgesehen . . .

Wie berichtet, durfte Frischkorn nach dem Eintracht-Spiel am Samstag (vergessen wir mal das Ergebnis des traurigen Kicks gegen den jetzt Tabellen-Vorletzten Ingolstadt . . .) nicht mit drei Freunden in die Bar des Fünf-Sterne-Hotels hinein. Grund: Niemand, der Fußball-Devotionalien trägt, wird dort eingelassen. Frischkorn trug jedoch seinen Eintracht-Schal und mochte ihn partout auch nicht ablegen. So musste er draußen bleiben. Da nützte ihm weder sein Ehrenamt als Vorsitzender des Sportkreises Frankfurt noch der Umstand, dass er nur wenige Stunden vorher mit Singer die Partie der Adlerträger von der städtischen Loge aus verfolgt hatte. Er war „stinksauer“, sprach gar von „Diskriminierung“. Starker Tobak. Nun gab sich der Genosse friedlich: „Ich bin nicht nachtragend. Und die Sache hatte ein Gutes: Ich war an dem Abend früher zu Hause.“ Zudem arbeite er gern auf sozialer Ebene mit dem Hotel zusammen, das Jugendlichen Praktika ermögliche. Singer, vom Scheitel bis zur Sohle Hotelier, lächelte und gab sich „erfreut“. Trotzdem: Mit Eintracht-Schal kommt keiner in die Bar.

(uve)