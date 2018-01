Stadtgeflüster: Stelldichein in der Loge

Es ist das erste Spiel nach der kurzen Winterpause. Die Adlerträger treffen in der Commerzbank-Arena auf den SC Freiburg und ihnen gelingt trotz absoluter Dominanz – leider – nur ein 1:1-Unentschieden. Von der Loge der Fraport aus verfolgen die Spieler der Fraport Skyliners die Partie: Die Mannschaft hat an diesem Samstag frei, weil in Göttingen das Spiel der besten deutschen gegen die besten ausländischen Spieler über die Bühne geht.

Und in der Halbzeitpause stattet ein bestens gelaunter David Abraham den Basketball-Hünen einen Besuch ab. Der Abwehrspieler kann nicht spielen und schaut bei den Korblegern vorbei – dort wirkt er trotz seiner Größe von immerhin 1,88 Metern ziemlich klein. Kein Wunder, schließlich misst Center Daniel Mayr 2,18 Meter und sein Mitspieler Jonas Wohlfarth-Bottermann 2,08 Meter.

„Ich habe selbst nie richtig Basketball gespielt“, sagt der Argentinier David Abraham. Die Basketballer hingegen haben sehr wohl Fußball-Erfahrung: „Ich habe lange in der Jugend gespielt“, erzählt Wohlfarth-Bottermann. „Und wo, wenn nicht im Tor“, sagt er und lacht. Und auch Daniel Mayr stand als Torwart während seiner Schulzeit zwischen den Pfosten. „Ich habe zwei Jahre bei Bayern Basketball gespielt, deshalb muss ich sagen, dass ich in Sachen Fußball schon ein halber Bayernfan bin“, so Mayer. „Aber für die Eintracht habe ich auch einiges übrig. Vor allem, seitdem ich in der Rehabilitation Marc Stendera , den Mittelfeldspieler, kennengelernt habe“, so der 22-Jährige. „Die Eintracht finde ich sympathisch, auch weil wir dieselbe Stadt sportlich repräsentieren“, sagt Jonas Wohlfarth-Bottermann.

Im Tor steht sonst auch gern Patric Klandt . Der Frankfurter, der in der Jugend bei den Adlerträgern spielte, danach zu den Amateuren kam und später sieben Jahre beim Verein vom Bornheimer Hang, dem FSV Frankfurt, unter Vertrag stand, ist seit gut zwei Jahren beim SC Freiburg. Allerdings muss er das Spiel seiner Mannschaft gegen die Eintracht von der Loge des Stadionbetreibers aus beobachten, denn „ich bin auf Platz drei bei den Torhütern gerutscht“, so Klandt.

Darüber ist er zwar traurig, feuert aber sein Team, die Freiburger Mannschaft, mit seiner Frau Jasmin lautstark an. „Für das neue Jahr habe ich keine guten Vorsätze“, so Klandt. Ganz im Gegensatz zu einem anderen Torwart: Titan Oka Nikolov . „Ich muss dringend fünf Kilo abnehmen“, meint der 43-Jährige. „Ich habe die vergangenen Tage hier verbracht“, so Nikolov, der zurzeit als Torwarttrainer bei Los Angeles Galaxy engagiert ist. „Außerdem soll in diesem Jahr noch etwas gelingen: Ich möchte gegen Rudi Bommer im Golf gewinnen“, scherzt Nikolov, der in der Commerzbank-Arena auf den 60-Jährigen trifft. „Und ich will, dass Oka Nikolov bei uns im Tor spiel“, kontert Bommer, der zurzeit den Hessenligisten FC Hessen-Dreieich trainiert. Auch im Stadion: Volker Stein , der ehemalige Frankfurter Ordnungsdezernent, der nun für das Amt des Oberbürgermeisters kandidiert. Er stand zwar nie im Tor, spielte aber lange Fußball. „33 Jahre lang. Als rechter Verteidiger und auch als Manndecker“, erinnert sich Stein, der es bis in die Bezirksklasse schaffte. „Ich habe sogar einen Trainerschein, die B-Lizenz, die ich damals bei Erich Ribbeck und Udo Klug machte“, berichtet Stein.

