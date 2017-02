TV-Trainer Felix Klemme will „natürlich sein“

Es ist keine Comedy, aber es ist schon lustig, denn es geht darum, Menschen zu erreichen und Menschen zu bewegen“, sagt Felix Klemme , 36, für den Bewegung Beruf ist. Der „beste Personal Trainer Deutschlands“, Diplom Sportwissenschaftler, Erfolgsautor und Kopf der Sendung „Extrem schwer“ geht mit seinem ersten Programm „Natürlich sein“ auf bundesweite Tour. Und macht am Samstag, 22. April, Station im Club der Jahrhunderthalle Station.

„Ich spreche über Genetik, Gesundheit und Stress“, erklärt der Mann, der auch klinischer Psycho-Neuro-Immunologe ist und unter die Lupe nimmt, „wie alles auf mich wirkt“. Und er tut auch etwas, das nicht wirklich alltäglich ist, „ich spreche über Gefühle“.

Denn Klemme sieht den Menschen als Netzwerk. Zum einen, weil jede Zelle mit jeder Zelle kommuniziert, so wie jedes Organ auch mit dem anderen. Zum anderen, „weil wir auch in einem Netzwerk leben und Merkmale von außen maßgeblich unser Inneres beeinflussen“, weiß Klemme, der in Frankfurt mal das Finale seiner Sendung „Extrem schwer“ drehte. Sonst hat er zur Mainmetropole keinen wirklich großen Bezug. „Außer, dass ich vergangenes Jahr bei der Buchmesse mein zweites Buch vorgestellt habe“, so der in Bonn lebende Vater von zwei Kindern.

(es)