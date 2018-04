Stadtgeflüster: The Analogues spielen nur Beatles

All you need is love“ – Alles, was du brauchst, ist Liebe: Davon hat die niederländische Band The Analogues genug. Vor allem für die Beatles , die den Song vor über 50 Jahren veröffentlichten. Mit diesem Lied eröffneten die „analogen“ Herren aus Holland jüngst den Lea-Award in der Frankfurter Festhalle. Wer sie dort verpasste, der kann sie in wenigen Tagen sehen.

Die Verehrung der „Fab Four“ geht bei Baart van Poppel , Jac Bico, Jan van der Meij, Felix Magnin, Fred Gehring und Diederik Nomden so weit, dass sie die Songs der Beatles auf Originalinstrumenten und -verstärkern aus dieser Zeit spielen. Bico sagt: „Wir sind ständig auf der Suche nach Instrumenten aus der Zeit.“ Die Analogues covern allerdings nur jene Lieder, die die Beatles selbst nie live gespielt haben. Sie wollen so viel Detailtreue wie möglich, verzichten auf Klamauk wie Perücken oder Anzüge. „Uns gibt es seit vier Jahren“, erzählt Bico. Wenn The Analogues auftreten, sind sie immer zu fünft und haben ein Orchester im Schlepptau. „Das ist enorm wichtig für unsere Art, die Beatles-Songs zu spielen, ohne ginge es nicht.“

Auch bei ihrer Deutschlandtour, die im Mai beginnt, „Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band Live (And Much More)“ heißt und bei der sie auch im Offenbacher Capitol gastieren, ist das Orchester dabei. Es ist die erste Tour der Band durch Deutschland. Bico erzählt: „Wir haben im Oktober hier ein paar Shows gegeben, die sehr gut ankamen und ausverkauft waren.“ Das ist auch der Grund, warum sie sich entschieden, ihr Engagement in Deutschland auszudehnen. „Das deutsche Publikum ist euphorisch, interessiert und weiß sehr viel“, lobt die Band. Und dass sie gut ankommen, wissen sie nun auch.

Ob die beiden letzten noch lebenden Beatles, Paul McCartney und Ringo Starr , sie schon einmal gehört haben, wissen die Analogues nicht. „Vielleicht haben sie von uns gehört“, hoffen sie. „Aber sie waren nie bei einer Show. Das wäre sehr schön. Aber sie sind schwer beschäftigt.“

(es)