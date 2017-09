Ticket-Verlosung: DJ Paul van Dyk kommt zur IAA

Bei der IAA geht es nicht nur um Autos und neue Formen des Antriebs. Was viele Fahrer nämlich nicht missen wollen, ist die Musikanlage – so mancher Stau lässt sich mit ordentlicher Mucke doch besser aushalten. Und so kommt nun einer der erfolgreichsten DJs der Welt ins Spiel, respektive zur IAA: Paul van Dyk legt am Freitag, 22. September, ab 22 Uhr am Stand des Autoherstellers Kia in der Halle 9 am Stand B03 auf.

Der Star, 1971 geboren in Eisenhüttenstadt in der DDR, aufgewachsen in Ost-Berlin, ist ein SUV-Fahrer, träumt aber von einem anderem Fahrzeug, wie er uns erzählt. Am liebsten hätte er eine „eierlegende Wollmilchsau: umweltfreundlich, schnell und stark, schick, sportlich, mit viel Platz“.

Er freut sich auf Frankfurt: „Zu Beginn meiner Karriere habe ich regelmäßig dort gespielt und habe noch heute viele Freunde dort.“ Sein Auftritt begleitet die Deutschlandpremiere des neuen Kia Stinger. „Dort werde ich auch Musik von meinem neuen Album ,From Then On’ vorstellen.“

(es)