Jubiläumsfeier: Über 1000 Gäste feierten 40 Jahre Batschkapp

Vier Jahrzehnte Batschkapp. Das galt es gehörig zu feiern. Und das taten gestern auch gut 1 000 Gäste an der Gwinnerstraße 5 tüchtig. Unter ihnen Tigerpalast-Chef Johnny Klinke , etliche Musiker wie Slags-Frontfrau Suse Michel , Sepp’l Niemeyer , der auch für die Band „Flatsch“ Schlagzeug spielte, Jason Fretz , einst Sänger der legendären „Three O’Clock“-Heroes sowie der Bundestagsabgeordnete der Grünen, Tom Koenigs , Vorsitzender des Vereins Frankfurter Kulturzentrum. „Ich fühle mich wie Sancho Panza, der eine Rede über Don Quijote halten muss“, so der Politiker, der eine Laudatio auf Batschkapp-Chef Ralf Scheffler hielt und am 10.Januar in der Paulskirche auch die Lobrede auf Außenminister Frank-Walter Steinmeier halten wird, der dann den Ignatz-Bubis-Preis erhält. Welche Ansprache Koenigs lieber sei, beantwortet der ehemalige Frankfurter Kämmerer diplomatisch: „Das sind doch zwei völlig verschiedene Menschen, zwei vollkommen unterschiedliche Leben.“ Scheffler, nicht als Nostalgiker bekannt, blickte in seiner kurzen Ansprache zurück bis in die Anfänge der „Kapp“. In all den Jahren standen nicht nur Berühmte auf der Bühne, sondern auch etliche vor ihr. „Etwa der heutige Vorstandsvorsitzende der Axel Springer Gruppe, Mathias Döpfner , der auch sagt, dass er mal hier gespielt haben will“, so Scheffler.

(es)