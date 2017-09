OB-Kandidaten: Und demnächst auf der Regierungsbank . . .?

Sie ist so legendär wie das Können der Artisten und die Tatkraft der Direktoren: die Regierungsbank im Tigerpalast. Dorthin platziert Johnny Klinke an den Premieren-Abenden die nach seinem Gusto wichtigsten Politiker aus Stadt und Land. Am Dienstagabend waren zwei Plätze natürlich für den Oberbürgermeister Peter Feldmann und seine Ehefrau reserviert, die diesmal schon kurz nach Beginn der Show dort eintrafen. „Wir sind doch alle lernfähig“, lobte Klinke mit Blick auf die Abwesenheiten und Verspätungen zu Tigerpalast-Premieren in den ersten vier Jahren von Feldmanns Amtszeit.

Sollte die im nächsten Jahr zu Ende gehen, stehen die Anwärter auf die begehrten Palast-Plätze bereit. Fürs Foto stellten sich die Konkurrenten mal Schulter an Schulter: CDU-Kandidatin Bernadette Weyland , die Grüne Nargess Eskandari-Grünberg und Volker Stein , der Parteilose, zusammen mit Feldmann. „Kleiner Wahlkampf“ nannte Klinke die Parade. Sein Polit-Star der Stunde war ein anderer: Markus Frank , der Ordnungsdezernent, dem Klinke gefolgt war wie knapp 70 000 andere Frankfurter auch: „Ein Brief vom CDU-Stadtrat – und schon habe ich mein Haus geräumt. So einfach geht’s!“ rief der frühere Hausbesetzer, der nach dem Bombenfund vor drei Wochen der Aufforderung zur Evakuierung brav gefolgt war.

(ing)