Natürlich sehr zur Freude von Daniel Schröder , dem Leiter der „Arche“ in Frankfurt, und Louis Graf von Zech , der diese Institution von Berlin in die Mainmetropole geholt hat.

„Die ,Arche’ macht ganz früh Kinder zu Mitgliedern unserer Gesellschaft, die sie später voranbringen wollen“, lobt von Zech. „Besser kann man das Geld nicht anlegen“, sagte er in Richtung der Mitglieder des Clubs und dessen Chefin Barbara von Stechow . Sie ging in ihrer Rede auf den Brexit und seine Folgen für Frankfurt ein und sprach über ihren Club, der die Internationalität verkörpere, die Frankfurt sich auf die Fahnen schreibt.



In den vergangenen Jahren spendete der Club mehr als eine halbe Million Euro an Frankfurter Einrichtungen. „Damit ist er eine der wichtigsten Spender für soziale Projekte“, hob von Stechow hervor. Sie wies auch darauf hin, dass die „Arche“ gesellschaftliche Aufgaben erfülle, „die uns Mitgliedern viel bedeuten“.