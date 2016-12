Torte mit Pferd zum Geburtstag: Volker Bouffier feiert Geburtstag

Die Festhalle singt "Happy Birthday to you" und es gibt einen leckeren Geburtstagskuchen. Das alles für den Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU), der am Sonntag beim Internationalen Festhallen Reitturnier sein 65. Wiegenfest beging.

„Wir haben heute Nacht schon ein bisschen gefeiert“, untertreibt Bouffier, der in Begleitung seiner Frau Ursula nach Frankfurt kam und den „Großen Preis von Hessen“ verfolgte, den Christian Kukuk für sich entschied auf Limoncello NT.

Doch nicht nur deshalb. Auch weil er mit der Organisatorin des Reitturniers, der Olympiasiegerin im Dressurreiten und stellvertretende Vorsitzende von Unicef-Deutschland Ann Kathrin Linsenhoff sehr gut befreundet ist, schaute er vorbei. Bevor Bouffier die Torte in der Pause des „Großen Preises von Hessen“ anschnitt, hinterließ er seine Spuren. Und zwar seinen Handabdruck in Farbe auf einem Kunststoff-Pferd, das Linsenhoff zugunsten des Vereins „Main Kind“ stiftete, der sich gegen Kinderarmut einsetzt. Auch andere Prominente verewigten sich auf dem Kunststoffpferd.

Zu den Gratulanten, die wegen des Turniers in der Frankfurter „Gudd Stubb“ sind, zählen an diesem frühen Abend des Vierten Advents unter anderem Fraport-Chef Stefan Schulte , Kristina Gräfin Pilati , Bouffiers Vorgänger im Amt des Ministerpräsidenten Roland Koch und seine Frau Anke , Jürgen Fitschen, bis Mai Co-Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Bank, Reit-Legende Paul Schockemöhle , der mit Ann Kathrin Linsenhoff das Turnier auf die Beine stellt, sowie Hessens Finanzminister Thomas Schäfer , Udo Corts , Vorstandsmitglied der Deutschen Vermögensberatung AG, der auch den Preis an Kukuk übergab, und seine Frau Silvia und Oberbürgermeister Peter Feldmann , der mit seiner Frau Zübeyde zu diesem Großereignis gekommen war.

Wünsche habe er keine gehabt, so der Ministerpräsident Volker Bouffier, der erst um 4 Uhr ins Bett ging. Statt Geschenken wollte er Spenden haben. „Meine Frau hat es bis gegen 4.30 Uhr ausgehalten“, scherzt Bouffier. Den einzigen Wunsch, den er hegte war, mit der ganzen Familie feiern zu können. Und der ging auch – fast – in Erfüllung, denn bis auf ein Familienmitglied waren alle da. „Inklusive meiner Mutter“, so Volker Bouffier . Nach dem Turnier ging es für das Geburtstagskind auch gleich weiter. Und zwar nicht nach Hause, sondern nach Berlin. „Wir wollen doch Deutschland retten“, ulkt Bouffier. Nur Deutschland? „Das reicht doch.“ Dazu und zum Geburtstag wünschen wir: viel Glück.